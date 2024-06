Putin y Kim Jong-un sellan una alianza que desafía a Occidente, ¿qué hay detrás?

El prestigioso The Economist describió esa relación con una palabra particular: bromance. Un vocablo híbrido creado de sumar brother y romance. “Kim Jong-un tiene un nuevo mejor amigo”, sostuvo el medio inglés. El mismo líder norcoreano aseguró que se trata de una “relación inquebrantable de compañeros de armas”.

La alineación del mal, de esa manera, provoca un enorme miedo en Occidente, pero no deja para nada contenta a China, pues se siente mucho más poderosa y grande que Corea del Norte y no cree estar a su nivel. El gigante asiático, si bien es criticado y no es democrático, no comete tantos excesos ni es visto como villano en la comunidad internacional. No es claro que quiera entrar en este combo.