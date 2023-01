Recién casados quedaron llenos de arroz por una curiosa forma de celebrar su unión

A simple vista se ve que la pareja no se esperaba tal recibimiento, no les quedó más que cubrirse la cara para no verse afectados por unos de los granos de arroz.

El matrimonio es considerado uno de los momentos más importantes en la vida de una pareja, es una de las maneras de sellar un amor para toda la vida. Este es motivo de celebración para familiares y amigos de los enamorados.

Sin embargo, dicha efusividad se volvió viral en redes sociales luego de que una pareja de recién casados rompiera con la tradicional costumbre de que los invitados arrojaran algunos granos de arroz como símbolo de prosperidad, abundancia y hasta fertilidad.

En un video quedó registrado el momento en que la feliz pareja sale de la iglesia tras haber contraído matrimonio, pero de repente es recibida con una ola conformada por kilos de arroz como si se tratara de un sunami del cereal.

El hecho llamó la atención de miles de internautas quienes tuvieron un momento agradable con las divertidas imágenes. - Foto: TikTok: @senorysenoradewp

Inclusive algunos utilizaron palas y baldes para recoger arroz del suelo en grandes cantidades y arrojarla a la pareja en la cara y cuerpo.

A simple vista se ve que la pareja no se esperaba tal recibimiento, no les quedó más que cubrirse la cara para no verse afectados por unos de los granos de arroz. El cabello y cuerpo de la novia quedó completamente invadido de granos.

El hecho llamó la atención de miles de internautas quienes tuvieron un momento agradable con las divertidas imágenes.

“En ese momento piensas que si son tus amigos o enemigos”; “Yo solo quiero saber quién barrio todo ese arroz 😅😅”; “Y yo aquí que necesito arroz no mennn 😂😂😂 dónde grabaron eso para ir por un poquito”; “que tanto arroz sea de muchas bendiciones y satisfacciones en sus vidas 🙂”; ”Por esa razón no me caso 😂😂”; “😳😳😳 yo hubiera caído en una crisis 😏”, fueron algunos comentarios al video.

Apuñaló a su novio mientras dormía, luego hizo videollamada con amiga para reírse del crimen

Se siguen conociendo nuevos detalles del crimen cometido por una mujer en Inglaterra, que apuñaló a su propia pareja mientras este dormía en la noche. Aparte de la sangre fría que tuvo la acusada para cometer el crimen, hubo otro detalle que impactó a las autoridades locales.

Shaye Groves es la mujer de 27 años responsable de la muerte de Frankie Fitzgerald el pasado 17 de julio del 2022 en Havant, Hampshire (Inglaterra). Groves apuñaló a la víctima 22 veces, pero fue una herida a la altura del cuello la que le habría segado la vida instantáneamente a Fitzgerald.

Tras haber cometido el crimen, la mujer tomó su teléfono móvil y realizó una videollamada con su amiga Vikki Baitup que no podría creer lo que estaba viendo, al inicio pensó que era una broma que le estaba haciendo la pareja, pero luego se dio cuenta de la tragedia que acababa de ocurrir.

“Lo he hecho”, fue lo primero que dijo Shaye Groves a su amiga mientras la victimaría reía. - Foto: Foto 1: Facebook: Shaye Groves / Foto 2: Twitter: @pn_tomcotterill

La consternada mujer tuvo que ver el cuerpo de Frankie Fitzgerald con una profunda herida en el cuello, además del cuchillo con el que su amiga acababa de cometer el crimen.

“Lo he hecho”, fue lo primero que dijo Shaye Groves a su amiga mientras la victimaría reía.

En medio del proceso judicial se mostraron pruebas en donde se evidenciaba un gusto de la mujer por las prácticas masoquistas, además de la admiración por famosos asesinos como Ted Bundy y Jeffrey Dahmer. La mujer tenía fotos en las paredes de dichos hombres, como si se tratara de unos ídolos.

Vikki Baitup entregó su testimonio al jurado en donde se refirió a las extrañas costumbres de la pareja en donde se incluían cuchillos y hachas en medio de las relaciones sexuales, prácticas de esclavismo y sadomasoquismo. Según la afectada mujer, luego de que vio el cuerpo por medio de la videollamada, Shaye Groves lo único que hizo fue preguntar si aún serán amigas, “todavía somos amigas, ¿no?”, dijo Groves.

Se espera que el juicio demore cuatro semanas más, para luego conocer la pena que deberá pagar la mujer en una prisión.