Rusia pierde fuerza y se “agota” en la guerra contra Ucrania: inteligencia del Reino Unido

La guerra entre Rusia y Ucrania está cerca a cumplir cinco meses y países aliados, como Reino Unido, dan información relevante de lo que ocurre en esta parte de Europa del Este.

Según Richard Moore, jefe del servicio de inteligencia de ese país, el país liderado por Vladimir Putin está cada vez más debilitado a medida que pasa el tiempo y no consigue el objetivo de conquistar Ucrania.

Moore dio declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN durante el Foro de Seguridad de Aspen, y allí dijo que Rusia pierde fuerza en su invasión y podría está “a punto de agotarse” en su arremetida bélica. “Nuestra evaluación es que los rusos tendrán cada vez más dificultades para suministrar material de mano de obra en las próximas semanas. Tendrán que hacer una pausa de alguna manera y eso dará a los ucranianos oportunidades para contraatacar”, aseguró Moore en la entrevista.

En la charla aseguró que la moral de los soldados ucranianos es “alta” y que además siguen recibiendo gran cantidad de armamento para defenderse de los intereses rusos.

Mientras la guerra en Ucrania llega a su quinto mes, el Reino Unido afirma que se está "agotando" el esfuerzo bélico de Rusia. Mira las principales noticias del conflicto de este viernes 22 de juliohttps://t.co/0E4PA3K5gl — CNN en Español (@CNNEE) July 22, 2022

Por su parte el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Reino Unido, almirante Tony Radakin, estimó que Rusia ha perdido aproximadamente el 30 % de su “eficacia terrestre de combate” desde el comienzo de la guerra en febrero, lo que supone al menos 50.000 militares heridos o muertos y unos 1.700 tanques destruidos.

Como lo hizo el mes pasado, cuando aseguró que Rusia había perdido “estratégicamente” la guerra de Ucrania, el almirante Radakin declaró a la BBC que Moscú ha fracasado en “todas sus ambiciones” marcadas cuando comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero.

“Rusia comenzó esta invasión con las ambiciones de tomar toda Ucrania, de tomar las ciudades en los primeros 30 días, de crear fracturas y presionar a la Otan. Pero ha fracasado en todas ellas, y ahora es una nación más disminuida de lo que era a principios de febrero”, ha manifestado en una entrevista a la cadena de televisión inglesa.

A la hora de precisar la reducción estimada de la eficacia rusa, “significa que 50.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos en este conflicto, casi 1.700 tanques rusos han sido destruidos, y casi 4.000 vehículos de combate blindados que pertenecen a Rusia destruidos”.

No obstante, el almirante Radakin ha dado por sentado que, ocurra lo que ocurra en Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, permanecerá en el poder. “Creo que los rumores de que Putin no se encuentra bien o que alguien acabará con él no son más que ilusiones”, declaró.

“Como militares profesionales, vemos un régimen relativamente estable en Rusia. El presidente Putin ha sido capaz de aplastar cualquier oposición, observamos que está al mando de la jerarquía y nadie que está con él en la cima tiene la motivación suficiente para desafiarlo”, agregó Radakin.

A su vez Reino Unido anunció que durante las próximas semanas enviará a Ucrania cientos de drones, armas anticarro y artillería para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas ante la invasión rusa, iniciada el pasado 24 de febrero por orden del presidente de Rusia.

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, indicó que el paquete de ayudas incluye sistemas de radar contra baterías antiaéreas y 50.000 municiones para dar apoyo a Kiev ante el uso “indiscriminado” de la artillería de parte de las fuerzas rusas, según recogió el diario británico Evening Standard.

Asimismo, destacó que Londres enviará artillería y 1.600 armas antitanque. “La escala y la amplitud del equipamiento demuestra la fortaleza de nuestra determinación. Junto a nuestros socios internacionales, garantizaremos que Ucrania tiene las herramientas para defender el país de la invasión ilegal de Putin”, afirmó Wallace.

*Con información de Europa Press.