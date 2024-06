Salud Hernández-Mora, desde Ucrania, en ciudad bombardeada de manera inclemente: “Putin, muérete de la ira, de la frustración”

Járkov se ha convertido en una obsesión para Vladimir Putin. La ciudad ha sido atacada por Rusia 76 veces con misiles, bombas guiadas y drones con explosivos. Hasta allá llegó la periodista Salud Hernández-Mora. Pero no encontró desolación y miedo, sino todo lo contrario: la más admirable de las resistencias.

Sin embargo, cuenta que después de recorrerla de lado a lado, la conclusión es abrumadora y dan ganas de gritarle a Putin: “Muérete de la ira, de la frustración”, a los ucranianos no los va a someter como él pretende”.

La ciudad tenía un millón y medio de personas antes de que comenzara la guerra. Más de la mitad huyó, pero ha comenzado a regresar. “Sentí que debía regresar. Es algo que no puedo explicar. Estoy bien porque puedo servirle a la gente”, cuenta Iryna Cheana, una joven que se refugió meses en España, a la periodista.

Los niños y adolescentes quisieran vivir como si la guerra no existiera. Pero colegios y universidades han optado por dar clases virtuales. El Palacio de la Ópera también hizo algo sin antecedentes. Cerró su sala principal y ahora utiliza una más pequeña en el sótano.

Es hora pico y decenas de ciudadanos, la mayoría mujeres, suben los escalones del metro de la estación Universidad, en el corazón de Járkov, mientras suena la sirena que advierte de un posible bombardeo. Ninguno hace el menor amago de devolverse para refugiarse en el subterráneo. Todos ignoran el sonido, como si no fuese con ellos. Están tan acostumbrados a escuchar las señales de alarma varias veces al día que ya no surte efecto. Pareciera una lotería que todos confían en que no les toque.