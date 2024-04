Santos hizo un llamado a Petro y Lula para que logren que Venezuela tenga elecciones con garantías

En la entrevista, el premio Nobel de Paz aprovechó para hablar sobre la implementación del proceso de paz en el país y aseguró que cuando Iván Duque estuvo como presidente no mostró interés en este, mientras que Petro si lo tiene como bandera principal de su Gobierno, pero no lo ha podido coordinar.

Confesó que está arrepentido de haberle dado su apoyo a Petro para las elecciones de 2022: “Me engañé, porque Duque no hizo nada, aunque era una obligación constitucional. No lo hizo porque no quería. Y Petro, a pesar de querer, no ha hecho casi nada al respecto en casi dos años, le falta capacidad. En este ámbito estoy, sí, deprimido”.