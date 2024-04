¿Qué opina María Isabel? La extraña misión de Lula y Petro

Es el caso de María Corina Machado, a la que ya sacó de un pastoreo, y a su eventual sucesora, Corina Yoris, que no ha logrado ni siquiera inscribirse como candidata sustituta ante la inhabilitación de Machado para las próximas elecciones de julio, luego de que esta ganó unas primarias con el 90% de los votos.

Pero aquí viene lo más raro, Lula y Petro se han dirigido al gobierno venezolano para la exótica petición de que cualquiera que sea cualesquiera que sean los resultados de esas elecciones en las que como hemos visto, Maduro no tiene contrincantes, porque a la segunda Corina tampoco le han dejado inscribir, garantice el derecho a la vida de cualquiera que sea el perdedor, ni siquiera el ganador el perdedor de estas elecciones, que se garanticen sus derechos y que se le den las garantías políticas que merece cualquier ser humano.

Y Petro añadió una de esas frases ininteligibles de su repertorio, “hablamos obviamente de la Selva Amazónica que debe ser”. Sin embargo, me pregunto a cuántos mandatarios del mundo se dirigen dos presidentes pidiéndole el respeto a la vida porque quien pueda llegar a perder las elecciones, ¿esa es la labor democrática por la que sacan la cara Lula y Petro?

Si los dos líderes no confían en que Maduro llegue a respetar el derecho a la vida de sus contrincantes, incluso de sus perdedores, ¿no es más lógico que rompan sus relaciones con ese régimen y que no lo ajonjolien porque no garantiza el derecho a la vida de sus adversarios?, ¿no se trata de un exótico acto de intervención en una supuesta democracia?