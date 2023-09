Se avecina un cierre de Gobierno en EEUU. ¿Qué significa, quién se verá afectado, por qué ocurre? Claves de esta decisión que tiene en vilo al país

Las agencias federales suspenderán todas las acciones consideradas no esenciales, y muchos de los aproximadamente 2 millones de empleados del Gobierno federal, así como 2 millones de militares y reservistas en servicio activo, no recibirán cheques de pago.

¿Qué es un cierre de Gobierno?

Un cierre de Gobierno ocurre cuando el Congreso no logra aprobar un plan de financiamiento que sea promulgado por el presidente. Se supone que los legisladores deben aprobar 12 proyectos de gastos para financiar agencias de todo el Gobierno, pero el proceso lleva mucho tiempo. A menudo aprueban extensiones temporales —llamadas resoluciones continuas o CR— para permitir que el gobierno siga funcionando.

Cuando no se promulga un presupuesto, las agencias federales frenan todo trabajo no esencial y no envían cheques de pago mientras dura el cierre.