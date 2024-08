Secretario de Estado de EE. UU. afirma que Israel apoya texto para una tregua en Gaza. Falta la firma de Hamás

Se trata “quizás la última oportunidad de recuperar a los rehenes, de alcanzar una tregua”, agregó, llamando a no tomar “acciones que puedan descarrilar este proceso” de los países mediadores, Estados Unidos, Catar y Egipto, para lograr una tregua acompañada de una liberación de rehenes.

“En una reunión muy constructiva con el primer ministro Netanyahu hoy, me confirmó que Israel acepta la propuesta de acercamiento. La apoya. Ahora le corresponde a Hamás hacer lo mismo”, declaró Blinken.

“Es perjudicial para ambos países”: ex embajador de Israel en EE. UU. pide a Gustavo Petro restablecer las relaciones diplomáticas

Contexto: “Es perjudicial para ambos países”: ex embajador de Israel en EE. UU. pide a Gustavo Petro restablecer las relaciones diplomáticas

La presión sobre el Ejecutivo israelí también va en aumento a nivel interno. Este lunes se celebró en Tel Aviv una nueva manifestación para reclamar un acuerdo. “La guerra no tiene ningún vencedor”, rezaba una de las pancartas que portaban los congregados, según imágenes de AFP. El lunes, Netanayahu declaró que quiere que sean liberados el “máximo” número de “rehenes vivos” durante la primera de las tres fases del plan propuesto por Washington.

La víspera, había exhortado a “dirigir la presión hacia Hamás”, al que considera, como Estado Unidos y la UE, una organización terrorista. Asimismo, denunció su “obstinado rechazo” a pactar un acuerdo. “Consideramos a Benjamin Netanyahu plenamente responsable del fracaso de los esfuerzos de los mediadores, de obstruir un acuerdo”, respondió el grupo islamista, que no participó en las conversaciones en Catar.

La guerra no da tregua en Gaza, pero también ha intensificado las tensiones más allá del pequeño territorio palestino asediado. La llegada de Blinken a Israel coincidió con un “atentado terrorista” que dejó un herido leve en Tel Aviv el domingo, según la policía israelí. Hamás y la Yihad Islámica Palestina reivindicaron el ataque y amenazaron con cometer otros.

“Estamos trabajando para asegurar que no haya escalada, que no haya provocaciones, que no haya acciones que nos puedan alejar de llevar este acuerdo a su conclusión, o que haya una escalada en otros sitios”, manifestó Blinken. Además de poner fin al conflicto en Gaza, Estados Unidos espera que un alto el fuego contribuya a evitar una conflagración regional por un posible ataque de Irán y sus aliados contra Israel.