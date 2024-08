“Es perjudicial para ambos países”: ex embajador de Israel en EE. UU. pide a Gustavo Petro restablecer las relaciones diplomáticas

Michael Oren: En el mundo, y particularmente en Estados Unidos, se habla mucho de una guerra regional y de la gran necesidad de reducir la tensión. Entonces, no habrá una guerra regional en el Medio Oriente. Pero el hecho brutal es que ya hay una guerra regional en el Medio Oriente. Israel ha sido atacado por Irán, por representantes de Irán, las milicias de jeques de Hizbulá, Irak y Siria, todo al mismo tiempo. Mientras tanto, Irak, las milicias respaldadas por Irán en Siria, Irak y Yemen han atacado a las fuerzas estadounidenses. La pregunta es: ¿hacia dónde irá este conflicto regional? Podría darles un escenario en el que involucraría a grandes potencias, como China y Rusia. Es extremadamente peligroso.

En cuanto a la guerra misma, Israel ha estado luchando desde el 7 de octubre, desde los horrendos ataques de Hamás que mataron a 1.200 israelíes. Masacraron, decapitaron, violaron, quemaron y asaltaron. Hamás tomó más de 250 rehenes, de los cuales creemos que todavía quedan 111 en manos de Hamás, y de ellos unos 50 o 60 esperamos que aún estén vivos. Hamás se aferra a los cuerpos y negocia por ellos. Desde entonces, el ejército israelí ha estado luchando en Gaza, una batalla intensamente compleja, porque no solo luchas contra un enemigo que se esconde detrás de su propia población civil, sino que también se esconde debajo de la población civil.

M.O.: A Israel le gustaría tener un alto al fuego que no sea permanente, sino temporal, de seis o siete semanas, que libere al mayor número de rehenes. Creo que se daría prioridad a los ancianos, a los enfermos y a las mujeres que están allí. Israel quiere un alto al fuego en el que pueda controlar el regreso de los civiles palestinos desde el sur de la Franja de Gaza al norte de la Franja de Gaza para asegurarse de que los terroristas no regresen a la parte norte. Israel quiere un alto el fuego que lo deje en control de lo que se conoce como la ruta Filadelfia, una ruta de 16 kilómetros que divide Gaza de Egipto.

Ahora Hamás lo rechaza, dicen que darán algunos rehenes, no dicen cuántos, pero a cambio quieren prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Y el mayor problema es la duración del alto al fuego. Hamás no quiere uno temporal, quiere un alto al fuego permanente. Por eso dije “definitivo” es la palabra que significa que Hamás básicamente gana la guerra y sale de los túneles. Con Irán han dicho que no atacarán a Israel, si Israel acepta un alto al fuego, significa que ahora Netanyahu negociará con un misil iraní en la cabeza, lo que complica aún más la situación.