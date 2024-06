Según azafata; por este motivo jamás debería beber alcohol antes de abordar un vuelo

En un video en TikTok, una azafata, quien prefirió mantener su anonimato, hizo un llamado a la responsabilidad y al buen juicio de los viajeros. “Este es un anuncio de servicio público para todos los que les gusta beber en el aeropuerto”, comenzó diciendo la joven, según informó el Daily Mail . La azafata explicó que, aunque no desea arruinar el viaje de nadie, está obligada por ley a negar el abordaje a pasajeros que aparenten estar ebrios.

“No quiero echarte, no querrás pasar vergüenza. No querrás perder tu vuelo”, señaló. “Es una situación en la que ambos salimos ganando”, agregó, pidiendo a los viajeros que no intenten subir al avión si consideran que han bebido demasiado alcohol.