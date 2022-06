‘Tambalea Putin’: nuevo video evidencia aparentes quebrantos de salud del líder ruso

En medio de la creciente tensión mundial por la guerra en Ucrania, y en el mismo sentido de múltiples videos surgidos en el pasado para respaldar la versión de que el líder ruso Vladimir Putin se encuentra gravemente enfermo, circula en las redes sociales un nuevo video en el que se evidencian lo que serían síntomas de las dolencias físicas que padecería el líder del Kremlin.

El video fue captado el pasado domingo durante un acto público al que acudió el presidente ruso, más precisamente un acto de premiación al cineasta Nikita Mikhalkov.

En este se puede apreciar al mandatario de Moscú parado al lado del atril desde donde el artista entrega su discurso de agradecimiento; no obstante, el líder político se nota visiblemente afectado, con dificultades para mantenerse en pie, y con tambaleos y algunos temblores que ratifican los rumores sobre el deterioro de la salud nerviosa de Vladimir Putin, en contravía de las afirmaciones de sus propios asesores y voceros, quienes han negado la enfermedad del líder.

Además de los rumores sobre el padecimiento de enfermedades como el párkinson, recientemente, fuentes de inteligencia también se han referido a la posible presencia de enfermedades aún más graves como cáncer, cuya veracidad se vería respaldada en la visita secretas del político a especialistas en oncología.

Sobre Putin, personas cercanas, al igual que fuentes de inteligencias británicas y estadounidenses, también han mencionado cuadros de esquizofrenia, que referían la existencia de padecimientos incluso de índole mental.

En semanas pasadas, el rumor sobre la enfermedad del líder ruso se había derivado de videos en los que se evidenciaban aparentes problemas físicos por parte de Putin.

Uno de ellos se refería a dificultades para caminar durante un encuentro con su homólogo y aliado, el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, al igual que un video, difundido por el propio Gobierno ruso, en el que se ve al presidente sosteniendo una reunión con el ministro de Defensa, Sergei Shoig.

En dicho espacio, Putin presenta movimientos involuntarios en sus pies, al igual que se nota cogiendo con dificultad una mesa con el objeto de intentar controlar el que sería otro movimiento involuntario en sus manos.

Un hecho similar se presentó el pasado 9 de mayo, en el marco de la celebración del denominado Día de la Victoria, escenario en el que Putin acudió a una parada militar, no obstante, se mantuvo sentado durante esta, y en sus piernas reposaba una manta, lo que lo hizo proyectar una imagen diferente a la del líder ruso de otrora, con garbo y postura imponente.

Recientemente, en declaraciones entregadas a la agencia de noticias AFP, el ex primer ministro de Rusia, Mikhail Kasyanov, quien se desempeñó en el cargo durante los años comprendidos entre 2000 y 2004, se refirió a la situación actual de su país y señaló que la guerra que actualmente se libra en Ucrania es un conflicto que podría extenderse hasta por dos años, advirtiendo que guarda la esperanza de que Rusia pueda retomar las vías democráticas. Confesó, además, que no creía que este conflicto pudiese llegar a estallar, y precisó que es una guerra con la que un importante número de sus connacionales no está de acuerdo.

Debido a la cercanía que otrora alcanzó con el exlíder, afirmó que este está “fuera de sí”, pues el Putin que él conoció era diferente.

Sobre Mikhail Kasyanov, el pasado 3 de junio se conoció que había abandonado el país por temor a posibles represalias en su contra, después de haber emitido fuertes críticas en contra de Putin. No obstante, no se tiene claridad de cuándo salió del país ni cuál fue su destino.

En 2004, tras desempeñarse en el Gobierno de Putin, Kasyanov salió de este para adherirse a un pequeño movimiento opositor conocido como la oficina de Parnas, el cual dirige actualmente.

