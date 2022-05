Según medios ingleses, presidente de Rusia, Vladimir Putin, sería operado por cáncer

El presidente ruso, Vladimir Putin, podría ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, presuntamente para extirpar un tumor cancerígeno que lo aqueja.

Así lo aseguraron dos medios ingleses Daily Mail y The Sun, este sábado 30 de abril. De acuerdo con la versión del primer diario, fuentes cercanas al Krenlim les informaron que “Putin padece un cáncer abdominal y la enfermedad de Parkinson hace 18 meses, por lo que debe someterse a una operación de urgencia”.

Ante este pronóstico, las fuentes del Daily Mail sostienen que, debido al estado de salud del mandatario ruso, Putin nominará como su sucesor temporal a Nikolai Patrushev, jefe del Consejo de Seguridad de Rusia y un exjefe del Servicio Federal de Seguridad de línea dura.

Patrushev, de 70 años, es señalado como uno de los arquitectos de la estrategia de guerra contra Ucrania hasta el momento, el hombre que convenció a Putin de que “Kiev está inundada de neonazis”, según publicó el diario británico.

De acuerdo con las fuentes del Krenlim, el jefe de Estado de Moscú viene retrasando la cirugía programada originalmente para la segunda quincena de abril, pero ahora no tendrá lugar antes de la conmemoración del Día de la Victoria, que se celebra el 9 de mayo, una fecha que marca el triunfo de la entonces Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

“Se le recomendó a Putin que se sometiera a una cirugía, cuya fecha se está discutiendo y acordando. No parece haber ninguna urgencia particular, pero tampoco se puede retrasar. No sé exactamente por cuánto tiempo estará incapacitado después de la cirugía...”, le afirmó la fuente al medio inglés.

La versión sobre el estado de salud del mandatario ruso que publicó el diario The Sun es igual a la de Daily Mail, la cual alude que desde hace unos 18 meses Putin tiene padecimientos de salud relacionados con cáncer y párkinson.

En la publicación del mencionado medio citan a un exmilitar anónimo de alto rango del Kremlin que dijo: “Putin ha discutido que se someterá a procedimientos médicos”.

El Kremlin siempre ha negado rotundamente que Putin tenga problemas médicos y retrata que goza de buena salud, incluso cuando ha estado misteriosamente ausente en los últimos años.

El diario The Sun también aseguró que la cirugía del mandatario ruso, aparentemente para extraerle el tumor cancerígeno, estaba programada originalmente para el 15 de abril, pero que el propio Putin la habría pospuesto.

Una polémica se generó tras la difusión de un video en el que se ve a Vladimir Putin temblando en sus manos y piernas sin control mientras recibe al líder bielorruso Alexander Lukashenko en una reunión a finales de febrero, pocos días antes de lanzar su invasión de Ucrania.

Para despejar las dudas, la agencia de noticias DW en español consultó a varios expertos médicos que explican que no se pueden dar diagnósticos a priori sobre el presidente Vladimir Putin con solo ver movimientos de manos o pies en un corto video.

Putin, sinking in his chair, gripping the table. He’s okay, right? Healthy? https://t.co/PmEo3aZtGY — Frida Ghitis (@FridaGhitis) April 21, 2022

John Hardy, neurogenético del Instituto de Investigación sobre la Demencia de Reino Unido, le explicó a DW que “es poco probable que los verdaderos neurólogos hagan comentarios porque se les enseña a no comentar nunca sobre personas que no son sus pacientes”. Enfatizó en el hecho de que el médico que lanzó la suposición es un neurogenético, no un neurólogo. “En mi opinión, no hay signos de parkinsonismo. No tenía buen aspecto (Putin)... pero no es la enfermedad de Parkinson”, dijo Hardy.

Por su parte, Caroline Rassell, directora ejecutiva de Parkinson’s UK, coincidió con la explicación de Hardy cuando se le pidió una opinión experta sobre los videos de Putin. Afirmó que el párkinson es una enfermedad compleja, con más de 40 síntomas que van desde lo físico a lo mental, y que, por tanto, es imposible diagnosticarla a través de un videoclip de 12 minutos. “Afecta a todo el mundo de forma diferente”, dijo Rassell.

“No existe una prueba diagnóstica definitiva y solo puede confirmarse tras un examen por parte de un neurólogo o un especialista. Las especulaciones en los medios de comunicación y en internet no ayudan”, agregó la experta.