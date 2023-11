Temblor en México hoy, 9 de noviembre, en vivo: hora, epicentro y magnitud

¿Qué es un terremoto?

¿Cómo se registran los terremotos?

Los terremotos se registran mediante instrumentos llamados sismógrafos. El registro que realizan se llama sismograma. El sismógrafo tiene una base que se fija firmemente en el suelo y un peso pesado que cuelga libremente. Cuando un terremoto hace temblar el suelo, la base del sismógrafo también se sacude, pero el peso que cuelga no. En cambio, el resorte o cuerda del que cuelga absorbe todo el movimiento. Lo que se registra es la diferencia de posición entre la parte temblorosa del sismógrafo y la parte inmóvil.

¿Pueden los científicos predecir los terremotos?

No, y es poco probable que alguna vez puedan predecirlos. Los científicos han probado muchas formas diferentes de predecir terremotos, pero ninguna ha tenido éxito. En cualquier falla en particular, los científicos saben que habrá otro terremoto en el futuro, pero no tienen forma de saber cuándo sucederá.