Temerosos de Trump, miles de migrantes buscan llegar a Estados Unidos antes de la posesión presidencial

El grupo, de unas 1.500 personas, partió en la madrugada de esta localidad del estado de Chiapas (sur), puerta de entrada de migrantes que atraviesan México hacia Estados Unidos. “Mi mentalidad es llegar, que me salga la cita antes de que él agarre (el poder)”, le dijo a la AFP el colombiano Yamel Enríquez, refiriéndose a las solicitudes de asilo que los migrantes tramitan a través de la aplicación móvil CBP One, habilitada por las autoridades estadounidenses. “Y si no me sale la cita antes que él agarre, me entrego a lo que Dios quiera”, añadió Enríquez.