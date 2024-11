“Hay que organizar la casa”: asesor de Trump habla en SEMANA sobre el futuro del país, la relación con Petro y qué pasará con Venezuela

Va a haber sin lugar a dudas una cantidad significativa de deportados, no sabemos exactamente cuántos, ese es uno de los problemas que tenemos y que ni siquiera sabemos cuántos realmente han entrado porque las cifras que suministra la administración no siempre son confiables.

Recordemos que primero los migrantes que están llegando no son necesariamente latinos, son personas que vienen de otros continentes, de hecho, nos informan que el 80% de la gente que cruza la frontera ni siquiera habla español de manera que, pues estamos recibiendo en este país gente que viene de otros continentes, de otras naciones como Pakistán, Siria y de naciones que no es con las que necesariamente tenemos las mejores relaciones.

Viene una cantidad enorme de venezolanos y no sabemos, entre otras cosas, cómo obtienen los recursos en una economía prácticamente fracasada como es la venezolana para pagar el viaje y atravesar prácticamente Latinoamérica, sabiendo que en Venezuela la situación no está absolutamente para nada fácil ese costo es más o menos de unos 15.000 dólares por persona, una familia de cuatro personas tiene que invertir 60 mil dólares para llegar a los Estados Unidos evidentemente sabemos que no los tienen en el bolsillo y de alguna manera los pagarán por el camino.

J.F: : No hay ninguna preocupación, nunca la ha habido hacia las personas que llegan legalmente a los Estados Unidos, así sea con una visa de turista, si obviamente no tienen nada que esconder. Si las personas no tienen ningún antecedente o si la visa de turista no se consiguió de alguna manera irregular o mintiendo en la documentación, o presentando documentos falsos que es algo que difícilmente ocurre, no hay ningún problema.