Tensión de las relaciones entre México y EE. UU. antes de la llegada de Trump: “No hay subordinación”

“México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación” , dijo la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina.

"Nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación", contesta Claudia Sheinbaum a críticas de Ken Salazar hacia AMLO y su estrategia de seguridad. La presidenta @Claudiashein subrayó que #México es un país "libre, soberano e independiente", y aunque se trabaja en… pic.twitter.com/tXr4IDVfIb

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la estrategia de seguridad de Sheinbaum y de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), no ha funcionado para disminuir los índices de inseguridad.

“La estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no funcionó”, dijo el diplomático en una conferencia de prensa. “No podemos decir tenemos estas cifras de que no hay problemas”, añadió al cuestionar estadísticas del gobierno mexicano según las cuales la violencia está a la baja.