Tensiones electorales, enfrentamientos en las tribunas y guerras: así es el lado más político de la Eurocopa

El partido de Marine Le Pen respondió a Mbappé. “No espero que personas que considero bastante alejadas de la realidad den lecciones a los franceses. Me gusta Mbappé como jugador, pero no espero que me dé lecciones de política”, dijo en la emisora France Inter el vicepresidente de RN, Sébastien Chenu. Mientras que Unai Simón, portero de España, aseguró que los futbolistas hablan de “ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o no”, diciendo que solo se deberían centrar en ámbitos deportivos. Por supuesto, la declaración generó un gran debate al respecto.