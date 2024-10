¿Tienen que saber alemán los inmigrantes en Alemania?

No hay nada que Dulaj deteste más que la comida para perros. La parte más desagradable de sus turnos de trabajo de 9 horas es levantar decenas de cajas de 15 kilos con este producto desde los camiones hasta la cinta transportadora del centro de clasificación de Amazon en Berlín.

“Necesito hacer la formación profesional y el idioma al mismo tiempo, y no encuentro dónde conseguirlo”. Sus esfuerzos hasta el momento han sido frustrantes: el hombre de la oficina de BVG que visitó hablaba poco inglés y se limitó a decirle que consultara la página web de contratación de BVG para obtener información (que sólo está en alemán).

Finalmente, se enteró de que necesitaba un nivel intermedio de alemán para trabajar como conductor de autobús, pero en el sitio web de la BVG no había información sobre cómo conseguirlo, ni sobre cómo podría hacer para que le reconocieran en Alemania su carné de conducir de Sri Lanka.

Su visita al Jobcenter -oficina acreditada por la Agencia Federal de Empleo para la inserción laboral de los desempleados- tampoco le fue muy útil. Aunque la funcionaria que le atendió hablaba inglés con fluidez, le dijo que tenía que llevar a alguien que hablara alemán para traducirle. Ante este panorama, Dulaj tomó el camino más fácil y rápido para conseguir trabajo remunerado: el centro de clasificación de Amazon, que no requiere ni conocimientos de alemán ni cualificación alguna.

Un trabajo en el que casi no hay alemanes

Dulaj cuenta que en el enorme almacén no hay prácticamente alemanes y, los que hay, hablan principalmente inglés, ya que es el único idioma que, más o menos, todos entienden. “Incluso mis supervisores son afganos, sirios o pakistaníes, así que hablan inglés en las reuniones”, explica. ¿Aprender alemán le serviría de algo en el trabajo? “No, ahí no”, dice Dulaj.

“Es una experiencia bastante típica”, dice Britta Schneider, profesora de uso de la lengua y migración en la Universidad Europea Viadrina de Fráncfort del Óder. “Hay una gran brecha entre el discurso público monolingüe en Alemania, que sostiene que hay que aprender alemán, y si no lo haces significa que no quieres integrarte, y la práctica, donde, a menudo, se da el caso de que no necesitas nada de alemán”, explica a DW.