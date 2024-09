Tras su muerte, la figura de Alberto Fujimori sigue dividiendo a los peruanos. ¿Revivirá el fujimorismo en las elecciones de 2026?

Con su muerte, vuelven a salir a la luz debates sobre si fue una persona que cambió la historia de la nación inca para bien o si, por el contrario, es un criminal al que no se debería rendir homenaje.La historia del político de origen japonés empezó cuando llegó al poder en 1990, siendo el primer hijo de inmigrantes en ser elegido presidente del Perú, esto en medio de una insólita jornada electoral en la que venció al escritor Mario Vargas Llosa, quien durante toda la campaña partía como gran favorito, pero fue arrasado en la segunda vuelta.

Alberto Fujimori. | Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

En total, las condenas por sus crímenes sumaban más de 39 años de pena. Sin embargo, varias veces fue liberado y vuelto a encarcelar por distintas razones.“Yo no soy fujimorista, pero eso no significa que no hay que reconocer las cosas positivas que pudo haber hecho cualquier líder o presidente.