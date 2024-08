Trump le responde a Biden y afirma que reconocerá una hipotética derrota si los demócratas “no hacen trampas en las elecciones”

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró que reconocerá una hipotética derrota en las próximas elecciones de noviembre, siempre y cuando sus rivales no hagan “trampas” e impongan nuevas normas y regulaciones “que no tienen poder de aplicar”.

“Significa que no hacen trampas, que no descartan papeletas, que no imponen nuevas normas y regulaciones”, ha apuntado Trump, quien ha vuelto a deslizar que habría sido víctima de fraude electoral en 2020. “Se han hecho cosas durante los últimos cuatro años que harán de estas unas elecciones libres y justas”, dijo.