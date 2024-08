Entre lágrimas y una ola de aplausos, Joe Biden dio su discurso en su última Convención Nacional Demócrata como presidente

Agradeció a su hija Ashley por su presentación, así como a su hijo Hunter Biden y a su esposa, Jill, así como “aquellos de ustedes que nos conocen, ella todavía me deja sin aliento y sin palabras”, dijo el mandatario recién inició su discurso en el evento que durará hasta el jueves y que terminará con la coronación oficial de Kamala Harris y su fórmula, Tim Walz, como los candidatos del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre, donde enfrentarán a Donald Trump.

“Sabía, en aquel momento y en el fondo de mi corazón, como lo sé ahora, que en Estados Unidos no hay lugar para la violencia política, ninguno”, dijo Biden. “No se puede decir que se ama al país sólo cuando se gana”. Utilizando una frase que ya le es familiar, el presidente dijo que la nación está en una batalla por el “alma de los Estados Unidos”.

| Foto: Getty Images via AFP

Biden agradeció que más de 80 millones de estadounidenses votaran por él en 2020 y dijo que había hecho campaña con una “profunda convicción” en una nación donde “la honestidad, la dignidad y la decencia” todavía importaban, donde “todos tienen una oportunidad justa y el odio no tiene refugio”.

“Gracias a todos ustedes en esta sala y a otros, nos unimos en 2020 para salvar la democracia”, dijo Biden. “Como su presidente, he estado decidido a mantener a Estados Unidos avanzando, no retrocediendo”, aseguró el mandatario en la primera parte de su discurso.

| Foto: Getty Images via AFP

“Somos un país unido, estamos haciendo crecer nuestra economía, estamos mejorando nuestra calidad de vida y estamos construyendo un mejor Estados Unidos”, dijo Biden. “Como su presidente, he estado decidido a hacer que Estados Unidos siga avanzando, no retrocediendo. A oponerme al odio y la violencia en todas sus formas, a ser una nación en la que no solo vivamos con la diversidad, sino que prosperemos gracias a ella”, agregó el mandatario