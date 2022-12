Un ‘ángel’ en la calle: joven ayudó a vendedor ambulante invidente para que pudiera descansar

TikTok sigue tomando fuerza como la plataforma en la que cientos de historias se convierten en virales y trascienden las fronteras. Algunas de estas consiguen millones de visualizaciones por su atípico contenido, el lugar donde suceden o el interés compartido para muchos.

Otros de los videos tendencia destacan vivencias de algunas personas sin hogar o quienes luchan día a día por conseguir sus alimentos, pagar el arriendo de una habitación y apoyar a otros integrantes que esperan en casa. Es el caso de ciertos vendedores ambulantes, cuya fuente de ingreso apela a la generosidad de los transeúntes.

En esa plataforma digital ha circulado la labor de un influencer, quien en la red aparece como ‘Hot Spanish’ y que es conocido por abordar a gente en la calle y entregarles dinero si cumplen algún desafío. En otros casos, no es un reto en el que se deba participar sino lo que podría denominarse como una buena racha del destino.

Eso fue lo que sucedió con un vendedor ambulante invidente, a quien el influencer se le cruzó en el camino en la que parecía una jornada laboral común y corriente. Más allá de algún desafío, a este mexicano se le propuso que entregara su material de trabajo (chicles y dulces de mazapán) a cambio de un trofeo sorpresa, en temática con el Mundial de Qatar.

El vendedor adoptó una posición de duda, porque significaba entregar todo lo que tenía para ofrecer, sin una certeza de que recibiría de vuelta algo proporcional o superior. “No, pero ¿y qué tal si no gano nada en ese trofeo misterioso? De aquí es de donde sacó mi lana (dinero)”, dijo.

El tiktoker empezó a insistirle sin despejar en su totalidad algunas de las preocupaciones que notaba y le preguntó para qué destinaba las ganancias de aquellos productos. El vendedor ambulante contó que sufría diabetes y que compraba su insulina, además de pagar la renta y velar por dos hijas que dependían de él (una de ellas, afirmó, estaba estudiando y tampoco puede ver).

“Tú me propones esto, pues… ¿si pierdo, qué voy a hacer yo? (...). Se ve tentador, pero me da nervios. Yo de aquí vivo, la gente que pasa me ayuda”, cuestionaba el hombre que, pese a algunas vacilaciones, decidió entregar toda su mercancía y esperar por lo que le traería el destino.

Finalmente, su respuesta fue ‘sí’ y, ante un transeúnte como testigo, recibió su recompensa: 5.000 pesos mexicanos (más de 1.200.000 pesos colombianos). La emoción lo embargó y no fue mucho lo que logró decir, más que agradecer al tiktoker y contar lo que haría con esa cantidad.

“Que Dios te bendiga. Me inyecto (insulina) todos los días y yo la compro porque no tengo seguro, aparte pago mi renta. (...) No te la creo, hermano”, dijo luego de escuchar que su “ángel” le decía que no se llevaría sus productos, sino que allí quedaban para que más adelante volviera y continuara vendiéndolos.

“Gracias a ti, principalmente por este apoyo. No se imaginan cuánto lo necesito porque soy solo (como) papá para sostener mi casa y trabajo diario aquí de sol a sol, llueva o no (...). Hasta ganas me dan de llorar”, agregó el vendedor ambulante en medio de su emoción y sorpresa.

El gesto de ‘Hot Spanish’ fue aplaudido en la red social en más de 10.000 comentarios que destacaron esa acción. “Qué ‘chido’ cómo el señor, a pesar de sus dificultades, tiene esa actitud tan buena”, “Fue la persona correcta. Me llamó mucho la atención su alegría y ganas de salir adelante, a pesar de su condición. Que Dios los cuide siempre a ambos”, “pronto ayudaré a las personas como tú”, fueron algunos mensajes.