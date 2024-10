Un año de la masacre de Hamás: el desgarrador discurso del presidente de las comunidades judías en Colombia

Hace un año comenzamos a entender con quiénes contamos y con quiénes no. Cuando el 7 de octubre de 2023 los líderes demócratas, defensores de la vida de todo el mundo, corrieron a manifestar su solidaridad, además de su apoyo, y del derecho de Israel a su defensa, el concepto de never again (nunca más) es contundente. Pero cuando el Estado de Israel lo puso en práctica, pudimos entender quiénes lo decían sincera y coherentemente, y también pudimos asimilar quienes –desde individuos hasta líderes de organizaciones y presidentes de países– desenmascararon su alma antijudía, antihumana, trabajando a diario en la legitimación de los perpetradores. Hace un año, el pueblo judío era la única víctima del terrorismo, y era inentendible que alguien se abstuviera de manifestar su condena al atroz ataque. No había respuesta de Israel. Gaza seguía intacta.