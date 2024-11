Un crucero en Canarias se inclinó 45 grados por vientos huracanados: “envié un mensaje a mis colegas despidiéndome”

El Explorer of the Seas, un imponente crucero de 1.020 pies y capacidad para 4.290 huéspedes, se convirtió en el escenario de un evento aterrador que dejó a miles de pasajeros al borde del pánico.

Un crucero de lujo en medio del caos

El Explorer of the Seas se encontraba navegando por las aguas cercanas a Tenerife, en las Islas Canarias, en España , cuando una tormenta de vientos huracanados con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora tomó por sorpresa a los pasajeros.

La empresa Royal Caribbean emitió un comunicado en el que explicó que el Explorer of the Seas experimentó un "movimiento repentino" debido a los vientos huracanados, asegurando que la situación fue controlada. | Foto: Imagen tomada de X

Testimonios impactantes: “Pensé que el barco podía volcarse”

El pasajero Dan So, quien compartió su experiencia a través de TikTok , relató el terror que vivió al escuchar el ruido de los vasos rompiéndose y a la gente gritando en pánico. “ Fue aterrador. Llegué a pensar que el barco podía volcarse y envié un mensaje a mis colegas despidiéndome”, expresó So, claramente impactado por la situación.

En cuanto a los efectos del viento, el Explorer of the Seas no solo vio daños materiales, sino también un aumento en los niveles de ansiedad y miedo entre los pasajeros. Los pasajeros intentaban mantenerse de pie mientras el barco oscilaba violentamente, algunos incluso cayendo al suelo, mientras otros se aferraban a las barandillas en busca de estabilidad.