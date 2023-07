Un fracaso en el amor: la difícil realidad que vive la mujer con los labios más grandes del mundo

Andrea Ivanova es una creadora de contenido búlgara, de 25 años, que tiene un gran particularidad que la ha llevado a relucir en redes sociales: es la mujer con los labios más grandes del mundo.

La mujer ha ganado gran reconocimiento gracias al aumento de labios que la han llevado a ganar el récord como la personas con los labios más grandes del mundo. - Foto: Instagram: @andrea88476

A pesar de que este atributo la ha llevado a ser más conocida en las plataformas digitales, en su Instagram por ejemplo tiene más de 28 mil seguidores, también se ha vuelto en uno de sus mayores obstáculos para triunfar en el amor, lo que la ha llevado al fracaso en este aspecto de su vida.

La joven comenzó su transformación en el año 2018. Según dijo en ese momento, su objetivo era lucir como una muñeca Bratz y para ello también se sometió a un relleno de mandíbula y mentón. Para tal objetivo, la mujer ha destinado más de 8.000 euros, dinero el cual consiguió en parte a través de algunas dinámicas en redes sociales.

Sin embargo, a pesar de que no se arrepiente de la transformación que la llevó a conseguir el récord como la mujer con los labios más grandes del mundo, esto le ha traído algunos problemas, principalmente relacionados con las cosas del amor.

Según comentó la joven, la apariencia física que tiene hoy en día ha llevado a que algunos hombres decidan poner fin a conocerse más a fondo y consigo entablar una relación. “Si tengo una relación con alguien y me dice que se siente incómodo cuando camina conmigo por la calle o lugares púbicos, entonces nos separamos”, comentó.

La mujer aseguró que se encuentra en busca de una pareja con la que conecte naturalmente y la quiera más allá de su aspecto físico, pues reveló que uno de sus mayores sueños es enamorarse perdidamente. “Me gustaría enamorarme loca y verdaderamente y encontrar la pareja adecuada para mí, porque el amor es lo más hermoso y significativo de este mundo, afirmó.

El aumento de labios le ha traído grandes beneficios a su vida, pero al mismo tiempo la han llevado a fracasar en el amor. - Foto: Instagram: @andrea88476

Ivanova enfatizó que ella se siente muy bien tal y como es, por lo que solo está dispuesta a estar con alguien que la acepte de la misma forma, pensamiento al que llegó después de salir con varios hombres que siempre le aconsejaban cambiar su aspecto físico, algo que dijo no estaría dispuesta a hacer.

“Nunca los escuché y siempre discutimos porque yo no haría algo por alguien que me pueda dejar. Me gusto así y seré como quiero ser, sin dejarme influenciar por la opinión de nadie. Quien realmente me quiera, estará conmigo sin importar mi apariencia y aceptará las cosas que amo”, dijo la joven creadora de contenido.

El mensaje de la joven búlgara ha sido fuertemente aplaudido en las redes sociales, aunque por el momento también hay gente que la critica por su aspecto físico y aseguran que todo en el amor cambiaría si se reduce los labios. No obstante, Ivanova señaló que se seguirá haciendo tratamientos en los labios para aumentarlos.

La joven busca alcanzar un nuevo récord

La joven también suela con alcanzar el récord de ser la mujer con los pómulos más grandes del mundo. - Foto: Instagram: @andrea88476

El aumento de los labios no es el único procedimiento que se piensa realizar la creadora de contenido, pues hace algunos meses dio a conocer que buscará tener los pómulos con mayor tamaño en el planeta.

“Quiero, además de los labios más grandes del mundo, tener los pómulos más grandes también”, dijo Andrea en su momento.

“He tenido cuatro inyecciones de ácido hialurónico en mis pómulos hasta ahora, pero me someteré a dos más. Para el proceso de curación, necesito evitar una fuerte presión en la cara hasta tres días después. Mi objetivo es modelar y obtener una ampliación significativa de ellos, pero, por supuesto, todavía quiero labios más grandes, también. Continuaré con más inyecciones para hacerlos aún más grandes”, expresó Ivanova.

La joven ha recibido más de 34 inyecciones en sus labios, lo que según expertos la ponen en riesgo y por ello podría tener complicaciones de salud. Aún así, se mantiene firme en su objetivo.