“Emocionado de preparar mi primer cocodrilo”: ‘influencer’ mexicano es criticado en redes por exótica receta

Un post con fotografías explícitas de un reconocido influencer mexicano ha conmocionado las redes sociales de este país. Se trata del joven conocido como Regio Parrillero, quien mostró cómo hacía su primer “cocodrilo”, y cientos de personas comenzaron a mostrarse en contra de este tipo de “parrilladas”.

El creador de contenido es conocido por enseñar trucos de cocina, recomendaciones de restaurantes y promueve este tipo de información gastronómica entre sus seguidores, sin embargo, lejos de las catas de vino y las formas para hacer croquetas de pollo, el joven evidenció cómo asaba un cocodrilo y las críticas no se hicieron esperar.

El joven agregó unas imágenes del momento y, recalcó que tenía todo el regla para poder consumir la carne del reptil. - Foto: Reuters /Rula Rouhana

“Bien emocionado de preparar mi primer cocodrilo”, comenzó diciendo en su post, y aunque previno los comentarios en contra del consumo de carne, estos no cesaron en las redes sociales.

“Este es de 3.5 kgs, de Villahermosa Tabasco, se llama Cocodrilo Morelet y es de agua dulce, distribuido por El Gran Cazador México con permiso de SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)”, continuó escribiendo el joven agregando unas imágenes del momento y recalcando que tenía todo el regla para poder consumir la carne del reptil.

“No deja de ser un reptil”, “los reptiles no son comestibles por más argumentos que le pongas”, “de acuerdo al artículo 420 del Código Penal Federal, ‘la persona que atente contra la biodiversidad y mate un cocodrilo puede pasar 9 años en prisión’, que se sumarían otros 3 años por comercializar la carne, por eso es necesario hacer las regulaciones pertinentes”, escribieron algunas personas en los comentarios.

Y otros agregaron: “como te verías ahumado en una parrilla de lagartos. Seria cool verlo también. Muchos likes menos conciencias. Normalicemos cuidar la flora, fauna y especies. El cambio climático es notable no podemos ganar dinero incentivando estas prácticas”, “en peligro de extinción o no, el solo hecho de cocinar un animal y tener el valor de comerlo con todo y cabeza el cual es explotado a morir usando su piel solo para el gusto humano y su carne solo para experimentar un sabor exótico? Los animales están para vivir”.

Ramen de Godzilla

Así se le conoce a un plato que hace furor en Vietnam y al que se le conoce como Ramen de Godzilla y que a la vista puede ser que no llame mucho la atención.

Lo ofrece el restaurante Witch Cat de ese país asiático presentado con una pata de un cocodrilo que sobresale de un tazón lleno de fideos y caldo.

El ramen es un plato de origen japones, aunque algunos dicen que comenzó a prepararse en China. (Photo by Brad A. Johnson/MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images) - Foto: MediaNews Group via Getty Images

El origen del ramen es Japón. Es un plato típico de la cocina de ese país y consiste en una sopa hecha con caldo de carne o verduras y salsa de soya al que se añaden unos fideos largos de harina de trigo y otros ingredientes, como huevo, carne o verduras.

Sin embargo, algunos han señalado que se trata de un plato heredado de China. Hasta hace 73 años en Japón se le conocía como shina soba, pero actualmente se utiliza chūka soba o simplemente ramen, uno de los términos más populares.

Los países orientales acogieron este plato y, en el caso de Vietnam, a esa nueva creación con ese animal se le conoce como “ramen de cocodrilo de bruja gruesa”.

A golpe de vista, según han señalado varias personas que lo han consumido, no parece un plato apetecible, sin embargo, ha acaparado todas las miradas y ha ganado gran popularidad.

Hasta hace 73 años en Japón se le conocía como shina soba, pero actualmente se utiliza chūka soba o simplemente ramen, uno de los términos más populares. (Photo by Leonard Ortiz/MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images) - Foto: MediaNews Group via Getty Images

Algunos expertos culinarios han señalado que este exótico plato se inspiró en un ramen que se volvió viral en mayo pasado, con un crustáceo de 14 patas llamado isópodo.

Fue tal el furor que la gente hacía filas para consumir un bocado de fideos debajo de la enorme criatura o simplemente para tomarle fotografías.

En este caso, el Godzilla ramen, parece tener igual o mayor éxito, algunos dicen que no tanto porque sea delicioso, sino porque es un alimento particular que ha llamado la atención de miles de personas que no han dudado en pedirlo a la mesa para poder hacer fotografías y subirlas en redes sociales.

El propietario del negocio reconoció que aunque el plato es muy pedido, nadie se atreve a probarlo. “Aquellos que no se atrevan a comer cocodrilo son bienvenidos a probar otra sopa de fideos con carne de cerdo, ternera y mariscos”, señaló.