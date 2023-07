Falleció el exsacerdote Fernando Martínez, señalado de abusar de niñas en México

Debido a una enfermedad pulmonar, murió este lunes 3 de julio el exsacerdote Fernando Martínez, quien fuera señalado de abusar sexualmente de varias niñas en un colegio de Cancún, en México.

El religioso de Los Legionarios de Cristo falleció en un centro para ancianos en Italia a la edad de 84 años, de acuerdo a lo informado por dicha congregación religiosa.

En El País de España destacan que Martínez falleció “sin rendir cuentas ante la justicia” y, a su vez, recordaron que las primeras acusaciones en su contra se presentaron en el año 2019. En ese entonces, Ana Lucía Salazar, presentadora de radio y televisión, lo señaló públicamente por pederastia en México.

-EE.UU.: La Iglesia Católica de Estados Unidos recibió entre 1950 y 2018 denuncias de más de 20.000 menores que afirmaron ser víctimas de abusos por parte de unos 7.000 miembros del clero, según el sitio bishop-accountability.org que recopila casos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Murió impune! Encubierto hasta el último día de su vida por la Legión de Cristo, la Iglesia mexicana y el Papa! Jamás hubo justicia y verdad para más de 50 años de violaciones de niños, niñas y adolescentes. Violaba en los colegios y el Estado mexicano lo protegió”, dijo Salazar este lunes a través de su cuenta en Twitter.

Vale recordar que Salazar denunció que el exsacerdote supuestamente abusó de ella cuando era una niña y este era director del Instituto Cumbres entre 1991 y 1993.

“Yo era muy pequeña y no sabía a lo que me estaba enfrentando. Él me hacía pensar que era una niña especial, que quería ser mi amigo y lo hacía para abusar de mí”, afirmó Salazar a El País de España, una vez dio a conocer lo que le había sucedido con el hoy exsacerdote fallecido en Italia.

Este mismo lunes, 3 de julio, Los Legionarios de Cristo afirmaron por medio de un comunicado que desde que se conocieron las acusaciones contra Martínez iniciaron una investigación interna.

Sacerdote - Foto: Getty Images

“La Congregación inició una investigación de este caso, presentando una denuncia ante las autoridades civiles en la ciudad de los hechos y otra denuncia ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En el ámbito canónico, el proceso concluyó con la culpabilidad y la pena máxima de un juicio eclesial: la pérdida del estado clerical”. La legión anunció que apartaba al sacerdote en enero de 2020. “Ha perdido el estado clerical y ya no podrá ejercer el ministerio sacerdotal”, afirmaron, aunque aclararon que seguía “perteneciendo a los Legionarios de Cristo”.

Además, indicaron que contra Martínez se llevó a cabo un proceso en la justicia civil, “pero ningún afectado denunció. La autoridad civil requiere la denuncia del afectado para actuar”.

Por abuso sexual contra una niña de 10 años fue condenado un sacerdote en Bolivia

A 10 años de cárcel fue condenado un sacerdote que fue acusado de haber abusado sexualmente de una niña en la región oriental de Santa Cruz, Bolivia, confirmó la Fiscalía.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Décimo Séptimo de Sentencia que dispuso que el religioso, identificado como Juan Roca Fernández, de 51 años, cumpla la sentencia en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz ‘Palmasola’ conocido como “pueblo prisión”.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, indicó: “En este caso se colectaron todos los elementos de convicción, como la declaración de testigos, el examen social y psicológico de la víctima, pericias psicológicas, el informe policial, entre otros elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que determinó la sentencia para el sujeto”.

El sacerdote era párroco de una iglesia en la zona Pampa de la Isla, en la ciudad de Santa Cruz, donde, según el Ministerio Público, cometió el delito en diciembre de 2021.

El sacerdote Juan Roca Fernández, de 51 años, cumplirá la sentencia en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz 'Palmasola' conocido como “pueblo prisión”. - Foto: Getty Images

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, ese día el religioso aprovechó que la niña estaba sola y la llevó cerca del baño, donde “la abrazó y la besó por la fuerza”, en contra de su voluntad, en una oportunidad, indicó la estatal Agencia Boliviana de Información ABI.

La menor le contó a su madre que el sacerdote había abusado de ella, por lo que la mujer denunció el hecho ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), que procedió a la aprehensión del agresor, según el Ministerio Público.