Un nuevo proyecto de ley pretende prohibir las redes sociales para menores de 16 años en Australia

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, informó que su país estaba dispuesto a firmar un decreto para prohibir el acceso de las redes sociales a menores de 16 años. Adicional a ello, comunicó que el gobierno actuará de una forma severa ante las empresas de tecnología que no cumplan con las políticas de seguridad específicas y no protejan a los usuarios.

“Las redes sociales están haciendo daño de verdad a los niños y voy a terminar con esto, la responsabilidad no será de los padres o de los jóvenes. No habrá sanciones para los usuarios”, dijo el primer ministro Anthony Albanese a la prensa.

Albanese, quien lleva la bandera de este proyecto, afirma que los algoritmos de las redes sociales no ofrecen las garantías suficientes a los menores de edad y, por el contrario, ofrecen contenidos que son malos paro los niños, entre los cuales están la pornografía, la violencia y las malas palabras.

“A mí me saltan cosas en el sistema que no quiero ver. Ya no hablamos de un joven de 14 años vulnerable, las chicas jóvenes ven imágenes de determinados tipos de cuerpos que tienen un impacto real”, dijo Anthony Albanese en declaraciones a la prensa.