Una mujer ganó la lotería y ofreció miles de euros para conseguir un novio

Dicen que el que dinero no compra la felicidad, y la escocesa Jane Park, probablemente, esté de acuerdo con esta premisa. La ganadora más joven de la lotería Euromillones y también influencer ha causado revuelo por la propuesta que ha abierto al público.

Con tan solo 17 años, Jane fue la afortunada ganadora de un millón de euros luego de un sorteo, lo cual inmediatamente cambió su vida y la de su familia.

“Pensaba que conseguiría que mi vida fuera diez veces mejor, pero se volvió diez veces peor. La mayor parte de los días desearía no tener dinero. Me digo a mí misma: ‘Mi vida sería mucho más fácil si no hubiera ganado”, aseguró en su momento a los medios internacionales.

Inicialmente, Park gastó gran parte de su dinero en autos de lujo, ropa de marca, cirugía plástica, entre otros gustos. Sin embargo, aún había algo que no la dejaba disfrutar completamente de su nueva vida y era que no tenía a una pareja con quien compartir todas esas experiencias, pues en sus palabras, solo recibía una decepción tras otra.

Por esta razón, decidió abrir una convocatoria en una página web donde cualquier hombre que quisiera estar con ella, debía inscribirse; pero esto tenía una particularidad y es que quienes lograran salir con Jane, recibirían un sueldo anual de 60.000 libras (68.000 euros) para beber vino y a departir cenas con ella.

Igualmente, la influencer ha manifestado en sus redes sociales que se siente optimista con respecto a lo que le depara el nuevo año: “no mentiré, he estado trabajando en mí misma. ¡Grandes cosas vendrán de mí en 2023 a partir de enero! Estoy feliz y eso es todo lo que importa”, aseguró a los medios.

Las apocalípticas predicciones de Los Simpson para el planeta en 2023

Con la llegada de cada nuevo año, son varios los profesionales que se encargan de hacer sus predicciones para los próximos 12 meses; hablan sobre la vida de las celebridades, relaciones entre países, hechos históricos que podrían suceder; sin embargo, desde hace unos años, hay un programa de televisión que también viene haciendo lo propio y acertando de forma muy exacta.

Se trata de Los Simpson, serie animada estadounidense que, sin querer, le ha atinado a eventos mundiales como la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el atentado a las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001, espionajes de la Nasa, la tragedia del equipo Chapecó, la pandemia del coronavirus de 2019, la plaga de abejas asesinas, las luces apagadas de la Casa Blanca, entre muchas otras cosas.

Debido a esto, la caricatura ahora es, para muchos, una voz autorizada a la hora de hablar sobre los eventos que sucederán en el futuro; precisamente para 2023 ya muchos seguidores de la serie han sacado la lista de los hechos que ya salieron en el programa de televisión y que, probablemente, puedan suceder en este nuevo año.

La caricatura no es muy amable a la hora de hablar de lo que puede llegar a suceder en los próximos 12 meses, pues en los capítulos que ya han salido al aire, se dice que en 2023 el planeta experimentará su tercera guerra mundial; también habla de la llegada, por primera vez, de una mujer a la presidencia de Estados Unidos y de un choque de un meteorito con la Tierra.

Justamente es el episodio en el que Bart descubre un asteroide, el que asocian con el impacto que podría sufrir el planeta, y recuerdan las recientes maniobras que ha hecho la Nasa para desviar estos cuerpos celestes ante un inminente impacto.

Sobre la tercera guerra mundial, la serie animada habla de un posible enfrentamiento nuclear entre dos potencias mundiales, que serían Estados Unidos y China.