Valdivia: las lecciones del mayor terremoto jamás registrado

Marcelo Lagos, geógrafo.

DW: ¿Qué particularidades tuvo el terremoto de Valdivia?

Se conmemoran 60 años del evento más grande registrado con instrumentos, lo que no quiere decir que en el pasado no ocurrieran eventos tan grandes. Pero este terremoto es muy particular. La forma como se medía la energía que liberan los terremotos no fue suficiente originalmente para calcular la liberada por el de 1960. Durante mucho tiempo se consideró que era de magnitud 8.6., porque por años se utilizó la escala de magnitud de ondas superficiales (MS) para caracterizar sismos en el mundo. El terremoto de Valdivia fue uno de los grandes eventos que indujo a científicos a tratar de proponer una nueva forma de entender estos terremotos tan grandes.