Video | Amarga experiencia: se devolvió por un tapabocas y taxista le robó más de $35 millones

En Ciudad de México un hombre denunció haber sido víctima de robo luego de pedir su servicio de taxi mediante una aplicación. El hecho se presentó el domingo 12 de marzo poco antes de las 5: 00 a.m. Según medios locales, el destino del usuario (de apellido Pedraza) era Mérida, por lo cual había solicitado el trayecto hacia el aeropuerto internacional de la capital sin prever lo que sucedería en cuestión de minutos.

Cámaras de seguridad aledañas a la residencia de la víctima captaron el momento en el que esta empezó a subir sus pertenencias al Chevrolet blanco, incluso recibió la ‘ayuda’ del conductor. Una vez parecía que estaba todo listo para comenzar el trayecto, Pedraza se subió al carro, pero segundos más tarde se percató de que no tenía puesto su tapabocas por lo que pidió espera mientras se devolvía por ese elemento.

El robo por parte de taxista tuvo lugar el fin de semana en la madrugada (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / zodebala

Ante el temor de que presentara algún inconveniente en la terminal aérea por no llevar el tapabocas había preferido devolverse, pues también estaba el riesgo de no encontrar (dada la hora) ningún establecimiento abierto donde comprarlo. A su regreso se llevó la sorpresa ‘amarga’ cuando el individuo al que había contactado, según él, por la aplicación DiDi ya no estaba parqueado.

Un robo en cuestión de segundos

“No te preocupes, aquí te espero”, fue lo que el sospechoso le respondió. En su testimonio, el viajero contó que incluso “había dejado abierta la puerta” porque no tenía la intención de demorarse. “Desde adentro del coche cierra la puerta, se escapa y se roba todas las cosas. A los segundos yo bajo, no lo veo”, contó sobre la secuencia de los hechos, según recogió el periodista de El Financiero, David Saúl.

CESAR, como se llama el LADRÓN, se LLEVÓ una MALETA y 140 mil pesos en EFECTIVO de un PASAJERO.

Un robo no fue lo que creyó, en un comienzo, que había sucedido sino que tal vez el conductor debió desplazarse unos metros porque quizás salió un vecino del edificio que estaba enfrente. Entre sus pertenencias no solo estaban las maletas sino también dinero en efectivo y un computador.

Un joven fue víctima de robo por parte de un chofer de #DIDI. La empresa se ha negado a proporcionar datos para agilizar la investigación.

Telediario informó que no pasaron más de dos minutos entre el instante en que se pusieron las maletas en el baúl y la huida del chofer en la colonia Nonoalco, en el área conocida como Benito Juárez. Ante el robo, Pedraza llamó a las autoridades quienes, inicialmente, no encontraban las placas del carro en cuestión por lo que procedió a contactarse con la aplicación DiDi que, según él, se negó a entregar información sobre el sujeto.

La Policía atendió el llamado de la víctima, pero no logró perseguir al conductor. - Foto: Getty Images

El conductor sigue en libertad

“Por cómo se están dando las situaciones hasta que no esté en la cárcel no voy a parar”, manifestó la víctima a ese medio, mismo que reveló el destino que tendrían los 140.000 pesos mexicanos (más de 35 millones de pesos colombianos) que se llevó el taxista. El pago de un préstamo y los gastos en Mérida donde participaría en un congreso estaban incluidos.

La víctima aseguró que no descansaría hasta que el conductor estuviera tras las rejas. - Foto: Getty Images

En cuanto a la razón por la que llevaba la millonaria suma en efectivo, Telediario informó que esta fue producto de la venta de un carro que se había cerrado la jornada anterior al robo. Como Pedraza debía salir de su vivienda en la madrugada, tuvo el tiempo limitado para desplazarse al aeropuerto y emprender su viaje.

Según El Financiero, las autoridades no le dieron ‘amplias’ esperanzas de que pudiese recuperar su pertenencias e incluso le anticiparon que el caso podría tardar en resolverse hasta un año. “Me dijo que con la evidencia que tenemos sí pueden meter a la cárcel al chofer, pero que mis cosas no son recuperables”, en últimas le sugirieron que se olvidara “de de ellas”.