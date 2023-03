“¿A quién vas a robar?”: ladrón se llevó una sorpresa cuando se enfrentó a luchador de artes marciales

Sin saberlo un presunto ladrón terminó recibiendo ‘una sorpresa’ por parte de quién había escogido como blanco de robo. El hecho se presentó en la provincia argentina de Córdoba, la semana pasada en horas de la noche, cuando a un luchador de artes marciales mixtas le iban a robar su moto.

Las imágenes fueron compartidas por el deportista Emiliano Sordi, quien detalló que a sus “compañeros” los habían intentado despojar de ese vehículo pero que, gracias al conocimiento y destreza en artes marciales, el delito terminó frustrado. En un video de no más de 20 segundos se observa cómo el sospechoso quedó sometido por una de sus ‘víctimas’.

“Anoche les quisieron robar una moto a mis compañeros de Argentina, al tener conocimiento de combate no necesitaron golpearlo ni renegar para controlarlo”, dijo Sordi en su cuenta de Twitter. “No, guachín, no. Te desubicaste con nosotros, ¿a quien le vas a robar?”, dijo uno de los testigos. En este momento el clip acumula más de 200.000 visualizaciones y cientos de comentarios.

Los hechos se desarrollaron la semana pasada a la salida de un gimnasio. - Foto: Twitter @emilianosordi A.P.I.

“Ya está, ya está”, fue lo que respondió el sujeto en señal de rendición, mientras uno de los luchadores en la disciplina mencionada lo sujetaba por el cuello y con sus piernas imposibilitó cualquier movimiento que facilitara su fuga. Otro de los presentes cuestionó al presunto asaltante: “Que ya está… Quisiste robarle, hermano”, recogió Bio Bio Chile.

Según Todo Noticias, el individuo buscó que lo soltaran al excusarse en que finalmente la moto no se la había llevado; sin embargo, el intento de robo fue tomado por los deportistas como si el delito sí se hubiese consumado. “Intentaste robarle, es lo mismo”. Entre los comentarios de Twitter hubo usuarios que consideraron practicar artes marciales.

Anoche les quisieron robar una moto a mis compañeros de argentina, al tener conocimiento de combate no necesitaron golpearlo ni renegar para controlarlo @SergioBerniArg @PFAOficial @FernandezAnibal pic.twitter.com/eXJ2THLhFo — Emiliano Sordi (@emilianosordi) March 7, 2023

“¿Consideras que es necesaria para poder defenderse de la inseguridad en la calle? Estoy pensando iniciarme en algún estilo que me ayude a saber defenderme en caso de ser necesario”, “¿Justicia Social?”, “Algo parecido le pasó a mi exmarido hace 15 años. Trataron de robarle la mochila unos que venían en bicicleta. Él es cinturón negro de karate. No sólo no pudieron robarle, sino que él se quedó con la bici de los chorros. Pasó un patrullero, y se las entregó”.

Un internauta expuso en redes sociales que estaba considerando aprender artes marciales para defenderse en caso de robo (imagen de referencia). Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hombre evitó robo con ‘patada voladora’

A mediados del mes pasado trascendió un caso similar en Paraguay donde dos presuntos ladrones terminaron en el piso, con su moto, después de que la víctima que habían escogido se percatara a tiempo de su presencia y buscara evitar el robo. Para ello, aprovechó que estaba cerca de una reja para sujetarse y lanzar una ‘patada voladora’ en cuestión de segundos.

El robo frustrado se presentó este martes 17 de enero. - Foto: Twitter @nanduti A.P.I.

La arriesgada maniobra apenas les dio tiempo a los delincuentes, que se habían subido a la acera, para levantarse. Entre tanto, el hombre que iba a ser acechado partió a correr en sentido contrario ante el riesgo de que los sospechosos pudieran perseguirlo nuevamente y tomar alguna represalia.

Al puro estilo de Jackie Chan😌



👉Un hombre evitó ser asaltado con una "patada voladora" y luego empezó a correr de los delincuentes



Los criminales no contaban con la astucia de esta persona y cayeron de su motocicleta.



📻#1020AM pic.twitter.com/LKXKRBLVoY — Radio Ñandutí (@nanduti) January 18, 2023

Las reacciones de los internautas fueron, en su mayoría, para resaltar la valentía del paraguayo (pese a los riesgos que esto implica y que las autoridades instan a evitar). “Qué buenos reflejos y una rápida acción, legalmente uno no sabe cómo va a reaccionar nunca”, “Así mismo, mínimo hay que estudiar artes marciales. No hay de otra”, “Los motochorros se quedaron sorprendidos”, se lee entre los comentarios en Twitter.

Los hechos de delincuencia siguen siendo una constante en varias partes de América Latina. En cuanto a Paraguay durante enero y agosto de 2022 se contabilizaron más de 34.000 casos punibles, de acuerdo con el Observa­torio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.