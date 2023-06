Video | Así fue como un perro se enfrentó a delincuente y evitó robo; todo pasó en segundos

América Latina sigue siendo blanco de múltiples casos de delincuenciales en los que sus perpetradores siguen buscando la forma de cumplir su cometido, bien sea que actúen de forma individual o bajo complicidad. Muchos de los casos están mediados por la violencia, misma que mantiene en flagelo a varios países de la región.

Según el reporte de Insight Crime, 2018 y 2022 han sido los años con el peor índice en las tasas de homicidio, particularmente en la esfera provincial. En su reporte subraya Colima (México), Esmeraldas (Ecuador), Región Capital (Venezuela), Amambay (Paraguay) y Roraima (Brasil). El primero es considerado por esa organización como el estado donde más se registran homicidios en América Latina.

La delincuencia sigue siendo una constante en varias partes de América Latina. - Foto: Getty Images

“La violencia en Colima está íntimamente ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa, que dominan la producción y el tráfico de fentanilo y metanfetamina en México”, detalla ese centro de pensamiento en su sitio web. “Los asesinatos allí han aumentado a la par con la explosión del mercado de drogas sintéticas de Estados Unidos, particularmente el de fentanilo, dado que ambos se enfrentan por el control de las rutas de tráfico de precursores”, agrega.

Perro frustró robo en Argentina

En Argentina un perro consiguió frustrar el robo de una bicicleta en Mar del Plata. Su intervención quedó captada en video y no tardó en viralizarse. Aunque los hechos se desarrollaron el domingo 4 de junio, no fue sino hasta los últimos días cuando empezó a replicarse el episodio de forma masiva.

En las imágenes se observa cuando un sujeto se trepó a una pared y, desde allí, intentó apropiarse de ese medio de transporte. Sin embargo, no contaba con que el canino se percataría de su actuar e intentaría evitar el robo. El animal empezó a latir sin cesar y con una de sus patas parecía haber ladeado la bicicleta hasta hacerla caer e imposibilitando que el sujeto se la llevara.

Mar Del Plata: trepó un paredón para sustraer una bicicleta pero el perro de la casa le frustró el robo... pic.twitter.com/BxUuSI59dH — Doctor House (@Bobmacoy) June 6, 2023

El momento, registrado poco antes de las 6:00 a. m., quedó captado en las cámaras de vigilancia del barrio Las Lilas. El video, replicado en redes sociales, generó diversas opiniones en las cuales se destacó el intento del canino para frustrar el hecho delictivo. Otros atribuyeron a un ‘error’ del sospechoso el hecho de irse con las ‘manos vacías’.

Imagen de referencia de un pastor alemán. - Foto: Getty Images / Roger Tidman

“Hasta los perros saben lo que hay que hacer con los chorros (ladrones)”, “Qué guardián. Igual no lo espantó, se le zafó la bicicleta de las manos y por eso no se la llevó”, “Él defendiendo su casa”, “Muy bien, pero ata las cosas con cadena”, “Te amo, perrito marplatense”, “Cuiden al canino, la próxima vez lo pueden envenenar, pongan alarma exterior, no arriesguen la vida de la mascota”.

El panorama delictivo

Argentina es otra de las naciones donde los hechos delictivos continúan presentándose y sembrando tanto el temor como hastío entre la población. Medios como Infobae refirieron a la Procuración, para entregar un nuevo balance de este flagelo. Sobre las carpetas de investigación abiertas en 2022, el reporte dio cuenta de casi 150.000 expedientes por robo, aumentando el hurto simple en un 11,6 %.

Bajan los secuestros extorsivos en Argentina (imagen de referencia) - Foto: Getty Images

El panorama delictivo en la nación suramericana también ha estado marcado por los secuestros extorsivos que, durante los primeros tres meses del año en curso, llegaron a un mínimo “histórico”, de acuerdo con la organización Insight Crime. Según informó, en ese periodo solamente hubo cuatro reportes.

Con respecto al año pasado, el centro de pensamiento señaló 27 casos, mientras que a comienzos del año 2000 ese tipo de delitos eran una constante que figuraba en cientos.