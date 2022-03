Video | Conductor evitó robo con una arriesgada maniobra

En redes sociales es viral la arriesgada maniobra con la que un conductor evadió a varios sujetos que intentaban robarlo cuando transitaba por debajo de un puente, en una zona estrecha y oscura.

En el video se observa cómo el vehículo se aproxima a una zona estrecha, por la que ya habían pasado otros carros previamente. Sin embargo, el conductor se percata de que varios hombres se bajan del carro que iba al frente, dejándolo en la mitad de la vía para obstaculizar su paso.

Las imágenes muestran a cuatro sujetos que se abalanzaron hacia el vehículo, sin embargo, el conductor no se limitó y aceleró repentinamente, obligando a los presuntos ladrones a tirarse hacia un lado para evitar ser arrollados.

La agilidad del conductor le permitió, en cuestión de segundos, evitar el robo. Debido a que los sujetos que intentaron asaltarlo dejaron las puertas del carro en que se transportaban abiertas, en el video se observa cómo el conductor se lleva por delante la puerta derecha del otro vehículo, abriéndose paso para dejar atrás a los delincuentes.

De momento no es clara la fecha ni el lugar exacto en que habrían ocurrido los hechos. El video fue publicado el 27 de febrero en Twitter y acumula más de 6.900 likes y alrededor de 1.700 comentarios.

Gran reacción del conductor ante Encerrona de los Jóvenes Soñadores de siempre!! 👏👏👍👍🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/BAFBGNqzHI — Mauricio Ramírez Zúñiga🇨🇱🇺🇲 (@MRamirezZunig) February 28, 2022

Hombre frustró robo tras impactar cabeza de delincuente con un casco

Mala suerte con la que contó un ladrón en el estado de Pernambuco en Brasil, quien segundos antes había hurtado una motocicleta.

Con lo que no contaba el delincuente es que un amigo de la víctima no estaba dispuesto a que su compañero le robaran la moto y para ello se ubicó en una esquina por donde debía pasar el ladrón.

En una cámara de seguridad quedó registrado el momento en que el amigo de la víctima se quitó su casco, y cuando el ladrón pasaba como si nada cerca a él, se lo lanzó con fuerza, impactándolo en su cabeza. Tras el fuerte impacto con el casco de moto, el ladrón inmediatamente perdió el control y cayó al piso. Como pudo, el delincuente se puso de pie e intentó sacar de su cintura lo que sería un arma de fuego.

Sin embargo, debido al fuerte golpe, el ladrón prefirió huir a pie del lugar, dejando la moto abandonada. De acuerdo con medios brasileños, tanto la víctima como su amigo son mototaxistas.

Conductor atropelló a ladrón y lo arrastró varios metros en una calle de Cali

En un video de una cámara de seguridad quedó registrado un intento de robo en Cali, y la manera en que el conductor de un vehículo particular protagonizó una acción temeraria al llevarse por delante al presunto delincuente con su auto por varios metros.

En el hecho que se registró en días pasados en el barrio Departamental se observa que el presunto delincuente llegó hasta una vivienda en una motocicleta y portando un arma de fuego. Luego intentó hurtarle a una persona su teléfono celular, para posteriormente procurar huir.

No obstante, con lo que no contaba el presunto delincuente es que la víctima lo iba a empujar en momentos en que por la calle transitaba un vehículo particular que terminó atropellándolo y arrastrándolo por varios metros.

El ladrón quedó en la parte delantera del carro mientras este iba a gran velocidad. De un momento a otro, el delincuente cayó al suelo y le apuntó con el arma de fuego al conductor.

Sin dudarlo, el conductor, al ver que el delincuente le estaba apuntando con el arma de fuego desde el piso, nuevamente lo volvió a atropellar, pasándole por encima. Como pudo, al ladrón no le quedó de otra que ponerse de pie y salir caminando, mientras el vehículo se marchó del sitio a toda velocidad.