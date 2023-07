Video: se disfrazó de mensajero para robar a adulto mayor en la puerta de su casa

Sin previo aviso, en un giro sorprendente, el ladrón sujetó con fuerza el brazo del anciano, y así comenzó un forcejeo desesperado. En medio del caos, logró arrebatarle una cadena de oro que llevaba colgada al cuello. El abuelo, desconcertado por la repentina agresión, no pudo evitar expresar su indignación mientras el delincuente escapaba rápidamente en su bicicleta.

“Los españoles no paran de quejarse”, por esta declaración en TikTok Influencer argentino está en el ojo del huracán

“Lo dejaron morir”: ladrón fallece al intentar robar una casa y familia denuncia que nadie lo ayudó

“Lo dejaron morir, no lo ayudaron y ahora está bajo tierra. Estuvo atascado en una ventana desde las siete a las diez de la mañana, y nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas. Pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La policía no lo bajaba” , dijo la madre a medios locales.

La madre reveló que su hijo ya había estado en la cárcel también por estar involucrado en un robo, por lo que cuestionó al juez que lo dejó en libertad. “Él estuvo preso, maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta, hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así (...) Esa maldita droga me lo llevó a esto”, comentó.