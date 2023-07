Video viral: hombre casado se enfurece con su amante por serle ‘infiel’ y le pide respeto

La infidelidad es una de las causas más comunes tanto de ‘grietas’ en las relaciones como de su terminación; pues cuando se pierde el respeto y la confianza, de acuerdo con psicólogos de pareja, el vínculo puede llegar al declive. No son pocos los sentimientos que se experimentan en esos casos, algunos son: baja autoestima ligada a las inseguridades, sentimiento de traición y confusión.

Según especialistas en la materia, aunque no todos los casos de ‘deslealtad’ conducen a la ruptura, sí dejan una base que, si no se trata, se corre el riesgo de recaer en dicho comportamiento o el resentimiento. En ese sentido, algunos portales informativos aclaran que en una relación no se trata de “desconfiar” todo el tiempo, pero sí estar abierto a la posibilidad de ser engañado.

Las redes sociales suelen replicar casos de presunta infidelidad. - Foto: Getty Images / Peter Cade

Una de las reacciones iniciales, cuando se descubre la infidelidad, suele ser irritabilidad y decepción; lo inusual es que los reclamos sean de alguien que ha incurrido en la misma práctica. Justamente un video se hizo viral en redes sociales y ha sido tema de conversación entre lo que con frecuencia se denomina ‘doble moral’.

Hombre infiel pide respeto

En el transporte público, un hombre, aparentemente de México, quedó al descubierto cuando hablaba por teléfono con su presunta amante. Una de las cosas que más despertó curiosidad fue que el individuo era un adulto mayor, quien no dudó en advertir con tomar acciones si descubría ser blanco de traición.

“En cuanto vea yo que te pasas de lanza, que te manden ellos unos corazoncitos... En ese momento, hago el desmadre”, dijo antes de asegurar no importarle que su “vieja se enoje, se entere”. La conversación subió de nivel cuando él le reiteró que no estaría de “brazos cruzados” ante cualquier comportamiento sospechoso.

Además, le pidió compromiso. “Por eso te digo, por esto te digo. Respeta, nada más respeta, yo estoy respetando. Yo no lo hago, a ver, enséñame”, añadió el señor, mientras aumentaba el volumen de su voz, en pleno bus.

El episodio despertó miles de comentarios en TikTok y llevó a que varios internautas aludieran a las infidelidades, pese a la edad. Otros tomaron en tono de ‘burla’ la mención hecha por ese hombre sobre el respeto, teniendo en cuenta la posible traición a su esposa.

Hombre que presuntamente es infiel exigió respeto. - Foto: Getty Images

“¡Yo viendo que para la infidelidad no hay edad!“, “Pero lo bueno es que él sí está respetando”, “‘Yo estoy respetando’. Señor, usted no sabe lo que es” esa palabra, “Yo no me bajaría hasta escuchar todo el chisme”, “Claramente sería mi esposo”, “El que está grabando tenía que bajarse tres paradas atrás, pero estaba buena la llamada”, “Así había un compañero que estaba casado y tenía amante en la fábrica. Le exigía a la chava fidelidad”.

Embarazada ‘atrapó’ a su esposo infiel

Las redes sociales hicieron eco en los últimos días de cómo descubrió una mujer embarazada la supuesta infidelidad de su pareja. Todo se desarrolló en el transporte público mexicano cuando la señora se subió a un bus, en compañía de una familiar, y encontró al futuro padre de su bebé junto a otra persona.

Embarazada descubrió supuesta infidelidad de su esposo en el transporte público -Foto: Getty Images. / Autor: Mike Harrington - Foto: Getty Images

Los reclamos y tensión se hicieron presentes en el lugar e, incluso, la señora que iba con la gestante recomendó llamar a la Policía, mientras expresó su preocupación porque el momento afectara al niño y a su mamá. Uno de los pasajeros captó la discusión y las exigencias por una explicación.

“¿No te duele lo que hiciste? Dime. Abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada por esta (...). ¿Dime si no tengo razón?”, decía la gestante, mientras el hombre (blanco del señalamiento) le pedía que se calmara.