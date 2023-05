La original estrategia de una mujer para descubrir infidelidad de su pareja: “¿qué pasó acá?”

Las infidelidades son una de las razones que suelen permear relaciones y centrar los conflictos de pareja y un mayor número de casos pasan de la clandestinidad, por decisión propia, a la luz pública. En redes sociales como TikTok son conocidos los llamados story times que se convierten en una oportunidad para compartir vivencias de diversa índole.

Las relaciones amorosas, tanto de éxito como fallidas, suelen ocupar varios de los clips que regularmente circulan en internet y con los cuales algunos internautas pueden sentirse identificados. Otros casos son difundidos en otras plataformas como pódcast y, en varias ocasiones, despiertan una ola de reacciones.

La mujer confesó que no era un episodio del que le gustaría entrar en detalles. - Foto: Fotograma / 00:03 / TikTok @micaela.opichanyy

Uno de los casos más recientes fue presentado por Micaela Opichan, en un clip que ya supera el millón de visualizaciones, y es considerado por la mujer como su “mejor story time”. En este la mujer reveló cómo descubrió que su novio la había engañado y todo quedó en evidencia por un ‘pequeño’ detalle.

¿Con qué descubrió infidelidad?

Todo empezó cuando la pareja de Opichan llegó a desayunar, pero algo en su rostro le hizo considerar que no todo estaba bien. “No era labial, era como paspado y dije (...) ¿qué pasó acá?’”, comentó. Un fin de semana él fue a bailar, pero la joven no tenía intenciones de salir por lo que acordaron verse posteriormente en la casa.

Al siguiente día el hombre llegó al domicilio y llevó algo para el desayuno; no obstante, en ese instante ella notó que el rostro de su pareja tenía una marca diferente. Inicialmente descartó que se tratara de labial y; en sus palabras, parecía paspado, así que puso en marcha un método para dejar atrás cualquier duda y saber si en la relación había una tercera persona.

“No le di mucha importancia y seguí durmiendo. Yo me levanto, él sigue durmiendo y digo: ‘esa es la prueba porque yo loca no soy‘. Agarro mi algodón y agua micelar y se la paso” por el rostro “y sí, (era) rojo de labial”, agregó. Sus dudas ‘aclaradas’ recibieron más de 400 reacciones desde su publicación en las últimas semanas.

La joven usó una rutina de desmaquillarse para descubrir infidelidad. - Foto: Getty Images / Peter Cade

“No quiero terapia, quiero la parte dos de la historia”, “Lo guardo porque este descubrimiento me va a servir en algún momento”, “cuando llevan regalo es fijo”, “Qué inteligente”, “También me pasó, igualito”, “Tranquilamente es algo que yo haría”, “Cuenta cómo lo encaraste, ¿lo negó?”, “¿Cómo no se me ocurrió?”, “Amo cómo se puede ser tan brillante para hacer estas cosas”, “Dios, pensé que era la única que se había enterado así”, fueron parte de los comentarios.

Recién casado expuso infidelidad en plena boda

Recientemente se conoció otra historia en la cual un hombre expuso la supuesta infidelidad de su pareja el día de su matrimonio. El momento fue divulgado en un podcast británico (Unfiltered Bride) y causó ‘revuelo’ porque la ‘víctima’ de engaño reveló la traición en pleno discurso frente a sus invitados.

“Tengo una historia que contarte, no puedo decirte quien me lo dijo porque realmente no se me permite, pero voy a contarla de todos modos”, le dice una de las presentadoras a su compañera. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Tengo una historia que contarte, no puedo decirte quién me lo dijo porque realmente no se me permite, pero voy a contarla de todos modos”, dijo una de las presentadoras de ese tipo de contenidos. Toda la celebración parecía transcurrir con normalidad hasta que el esposo hizo su intervención.

“Ceremonia encantadora, se sentaron para la cena de la boda, tuvieron sus discursos de comida, los padres de los novios hicieron lo suyo (...). El novio se levanta y dice: justo antes de empezar correctamente están llegando sobres ahora, si pudieran abrirlos. Sí, esas son fotos de la novia que se cog*** al padrino, así que me iré ahora”, dijo una de las conductoras del pódcast.