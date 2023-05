Novia descubre la infidelidad de su pareja gracias a los audífonos inalámbricos de su teléfono

Un video se ha vuelto viral, en este una mujer le cuenta a su hermana una historia que la deja sorprendida: cómo descubrió la infidelidad de su pareja gracias a sus AirPods, los audífonos inalámbricos de marca Apple.

“Este es un capítulo de exponiendo infieles”, empieza diciendo la hermana, introduciendo la historia que está a punto de contar la joven de origen peruano.

Al inicio del relato, Evelyn cuenta cómo su novio la acompañaba al gimnasio casi a diario y un día decidió conectar sus audífonos inalámbricos al celular de su novia para escuchar música.

La joven peruana contó la historia de cómo descubrió a su pareja siéndole infiel - Foto: TikTok/@kioshiozawa

La joven cuenta que no sabía que los AirPods tienen la opción de mostrar su ubicación para cuando se pierden o se los roban y de esta manera puedan ser recuperados sin inconvenientes, una opción llamada “encontrar”.

Fue su mejor amiga quien le hizo descubrir esta opción cuando le preguntó qué hacía en un barrio en específico, a lo que ella asombrada le respondió: “cómo sabes”?, fue allí cuando su compañera le contó que podía ver su ubicación por una opción del celular, explicándole que en el teléfono se puede ver todos los dispositivos ligados a su cuenta.

Esto le dio una brillante idea a Evelyn, quien durante dos semanas entró a revisar dónde estaban ubicados los audífonos de su novio, solo por curiosidad, hasta que un día descubrió lo inesperado.

“Un viernes que salía temprano me dijo para ir a almorzar y le dije no puedo, porque estoy trabajando y en eso ya no me volvió a hablar y eran como las cinco de la tarde y él salía a la una″, cuenta la joven en el video de TikTok.

Evelyn cuenta que a ella le causó curiosidad la desaparición de su novio y decidió mirar dónde se encontraba con la opción que ubicaba sus audífonos en tiempo real.

Al preguntarle dónde estaba, el novio le respondió que estaba en la casa de su padre, algo que no coincidía con la ubicación en tiempo real de sus AirPods. “¿Seguro que estás ahí?, te he visto por Lince (un barrio en Lima)”, le dijo Evelyn.

Los AirPods-Pro son los auriculares inalámbricos de la marca Apple - Foto: Oficial de Apple

La mujer empezó a indagar la ubicación del novio, que insistía en decir que estaba en la casa de su padre, “le hago zoom, veo el nombre del hotel, entro por Google al hotel, le tomo captura de pantalla y le envío a su WhatsApp”, contó la joven.

En busca de lograr que su novio le dijera la verdad sobre su ubicación, la mujer peruana le preguntó al enviarle la captura de pantalla de la ubicación de sus AirPods si conocía ese hotel a lo que él respondió: “no mi amor, ¿qué pasó?, ¿todo bien?, dijo nervioso mientras salía y entraba al chat.

“Mándame tu ubicación ahorita, mándame”, dijo Evelyn para comprobar que su novio no estaba en el lugar que decía estar, en ese momento, su novio apagó su teléfono.

La mujer descubrió que su novio le fue infiel en un hotel de la ciudad de Lima - Foto: TikTok/@kioshiozawa

“El juraba que yo le seguía por el celular, pero él no sabía que yo le seguía los audífonos, y los audífonos los lleva a todo lado”, dijo entre risas la peruana, mientras terminaba de contar la historia en la que descubrió la infidelidad de su pareja.

Finalmente, la joven cuenta que su novio, según veía en la ubicación que le mostraban sus audífonos, se empezó a mover. “Encima la vas a dejar hasta su casa”, dijo, asegurando que al pasar 20 minutos después de confrontarlo, él se movió de lugar. “Es que él tenía que terminar lo que inició”, dijo una amiga en el video.