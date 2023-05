Revelan cómo es el comportamiento de Clara Chía con Piqué, ¿fue lo que lo enamoró?

Clara Chía es uno de los nombres más buscados en internet y le pertenece a una joven que pasó de la noche a la mañana del anonimato a la vida pública y no de la mejor manera. La española era la amante de Gerard Piqué, o eso se dice, mientras el exfutbolista estaba con Shakira.

Hay videos rodando por Internet en los que se puede ver a una mujer muy parecida a Clara caminando tranquilamente por la casa de Piqué mientras aún estaba con la colombiana. Con esta última, mantuvo una relación durante 12 años y tuvieron dos hijos, Milan y Sasha.

Shakira y Piqué junto a sus hijos, Sasha y Milan. - Foto: Getty Images

Eran conocidos como una de las parejas más famosas del mundo del entretenimiento hasta que un día todo explotó todo en los medios del mundo y de ahí en adelante se volvió una novela. La colombiana sufrió un engaño bajo el ojo público, algo que le costó atravesar, pero donde decidió usar la música para poder hacerlo.

Fue entonces cuando salieron sus famosas canciones en las que, con indirectas y juegos de palabras, cuenta una historia de infidelidad y de cuando la otra persona falla en las relaciones. En cada una de ellas cuenta un poco del momento en el que estaba de la tusa.

La primera que daba un vistazo de lo que estaba pasando fue “Te felicito”. Junto a Rauw Alejandro y en esta dice: “me di cuenta de que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show”.

El cantante Rauw Alejandro colaboró con la colombiana. En ese video se dio a conocer que la cantante descubrió la infidelidad por un tarro de mermelada - Foto: Captura video Te felicito YouTube @Shakira

La segunda fue “Monotonía” junto a Ozuna y dice: “tú en lo tuyo y haciendo lo mismo siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”.

La más polémica sin lugar a dudas fue la “Sesión 53″ junto a Bizarrap, pues un juego de palabras y varias indirectas como: “yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerao’, dale despacio. Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro, un poquito también. Fotos por donde me ven aquí me siento un rehén, por mí todo bien yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”.

La última que salió fue “TQG” junto a Karol G y esta dice: “¿No, pues, que muy tragadito? ¿Qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito? Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso e’ lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró”.

Las colombianas Shakira y Karol G lanzaron una canción juntas. - Foto: Universal Music

Mientras todo esto pasaba y Clara se convertía en una de las mujeres más criticadas del mundo, ella ha decidido guardar silencio y lo poco que se sabe de ella es información que le ha llagado a ella o de lo que dicen por ahí, pero, ¿cómo es en realidad?

Si hay algo que queda claro es que esta joven de 24 años no quiere estar en el ojo público y evita a toda costa estarlo. Se sabe que estudió Publicidad y Relaciones Públicas y que trabajaba en una de las empresas de Piqué; allí fue cuando se conocieron.

Piqué y una nueva publicación con Clara Chía que ha revolucionado las redes sociales. - Foto: @3gerardpique

Los medios españoles han revelado que es una mujer familiar y cariñosa y que esto pudo ser lo que enamoró a Gerard. Pero, en los últimos días se conocieron unos testimonios de Juan Avellaneda, el diseñador de moda español, quien la describió después de compartir con ella en un evento de la King’s League.

“Fui a presentar las equipaciones de la King´s League, pero me lo pasé muy bien, fue una pasada, una experiencia que aluciné. Clara es encantadora, la verdad, muy buen feeling, estuvimos incluso hablando de moda, creo que éramos los únicos que estábamos hablando de moda allí”, expresó Avellaneda.