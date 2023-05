El video en el que los amigos de Piqué revelaron que Clara Chía es la que manda

La pareja ya no se esconde y ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas.

El nombre de Clara Chía se ha popularizado desde el año pasado cuando se dio a conocer su relación con Gerard Piqué. La joven que trabajaba para Kosmos, empresa del exdeportista del F. C. Barcelona, ha estado en el centro de la polémica y de ella se ha dicho de todo. Por ejemplo, hace unas semanas algunos medios de comunicación españoles aseguraron que Clara en realidad era una mujer trans y que Shakira tenía conocimiento de esto.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año - Foto: Instagram: Jordi Martín

Otro de los chismes que ha corrido en los últimos días con respecto a la joven es que estaría embarazada. No hay que olvidar que también se aseguró que ella había tenido una aventura romántica con Pep Guardiola. Fue también un medio de comunicación del país ibérico el que se encargó de revelar esta información, aunque después no se habló más de este tema porque la nota fue borrada del portal web donde se divulgó la noticia.

Lo cierto es que a Clara Chía los medios de comunicación la tienen bastante fiscalizada y cualquier movimiento que haga es conocido por la prensa tanto nacional como internacional. Ella y Piqué protagonizan, en la actualidad, una de las parejas más mediáticas del mundo.

No obstante, a ellos parece no importarles mucho lo que otros piensen pues el exdefensa no ha dudado en dejar ver con la joven en público y hasta realizó una nueva publicación en su cuenta oficial de Instagram donde se ven muy enamorados.

Piqué y una nueva publicación con Clara Chía que ha revolucionado las redes sociales. - Foto: @3gerardpique

Además de esto se ha conocido un nuevo video en el que los amigos del empresario dieron a conocer que quien manda en este noviazgo es Clara. Fue Ibai Llanos, íntimo amigo y socio de Piqué, quien estuvo conversando con el exfutbolista Sergio Agüero sobre la vida íntima y sentimental del exdefensa.

“Piqué es una marioneta”, dijo Llanos, y Agüero indicó: “Entonces, prácticamente, todos somos empleados de Clara”.

Ambos continuaron con la charla y dejaron claro que para ellos es la joven de 24 años quien maneja a Piqué y todo lo que pasa con su vida y alrededor de esta. “Clara es la que maneja toda la batuta. ¡Todo! Y nosotros estamos en un escalón muy bajo, porque ya somos marionetas de Piqué”, sostuvo Agüero.

Ellos no pudieron evitar tocar el tema de Shakira y se refirieron que la colombiana, en su momento, también mandaba en muchas cosas de su expareja.

Esta no es la primera vez que los amigos de Gerard Piqué hablando sobre su vida, pues el mismo Ibai Llanos compartió un video para dar su opinión sobre el reciente lanzamiento musical de Shakira llamado ‘Acróstico’, en el que salen sus hijos Milan y Sasha.

El streamer fue repitiendo parte de la letra, plasmando gestos de sorpresa y emoción al ver a los hijos de los dos famosos integrando este contenido.

Según lo que se detalló, Ibai Llanos disfrutó la canción, elogiando a Sasha, el niño menor de Shakira y Piqué, pues lo conquistó con su ternura y voz angelical. El compañero del exfutbolista aseguró que este tema era “una caricia al alma” y mencionó el talento de la barranquillera.

Ibai Llanos reaccionando a la canción de Shakira. - Foto: Fotograma, 3:03, Reaccionando a Acróstico de Shakira - YouTube Ibai

“Está canción es para ponerla en la noche y te digan que todo va a estar bien. Estoy totalmente enganchado a esta canción, la parte de Sasha es simplemente increíble, me mola, mola muchísimo... Estoy completamente viciado a esta canción; o sea, es una caricia al alma esta canción que no tiene ningún tipo de sentido”, comentó.

“Estoy enganchado al estribillo, la verdad, estoy enganchado al estribillo”, agregó, dejando clara la afinidad que sintió por este proyecto musical de la expareja de su colega. “Es un temón, pero es sad music (música triste)”, concluyó.