“Los españoles no paran de quejarse”, por esta declaración en TikTok Influencer argentino está en el ojo del huracán

El creador de contenido argentino Damián Ruíz causó revuelvo en las redes sociales, luego de que publicara un video en TikTok criticando a los españoles porque no paran de quejarse por la situación que viven, cuando señaló que “ su sociedad es muy rica, tiene demasiado dinero” pero se lamentan por todo.

El influencer señaló que ´´ todos los Latinoamericanos que están en España, se piensan ir de España y todos están buscando que se van de acá , que te vas allá, los mismos españoles diciendo ya no quiero estar más acá ´´.

Para Ruiz, el problema no fue hablar de que los latinos que se encontraban en España querían salir del país, la tormenta llegó cuando comenzó a criticar a los españoles asegurando que ´´´los impuestos son ridículos, la mentalidad es ridícula, el último país en el estuve fue España, lo lamento su sociedad es muy rica tiene demasiado dinero pero los españoles no paran de quejarse”.

Y además explicó que “el que es español nativo no para de quejarse, laboran 3 meses, empiezan a cobrar el paro (subsidio de desempleo). Yendo a ver varias empresas de marketing creo que España es un lugar como Miami, que literalmente te vas a encontrar empresas, literalmente super competitivas y quizá no sea acá en Argentina o mismo México, Chile, Uruguay, te vas a encontrar empresas que quieran ser competitivas y tal,pero no están al punto de una empresa de Estados Unidos´´.