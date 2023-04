Video viral: pareja de recién casados se pelean tras darse el “sí, acepto”

A través de redes sociales abundan videos que son grabados en diferentes partes del mundo. Luego, estos fragmentos empiezan a ser compartidos de forma masiva hasta el punto en el que se viralizan por todos los rincones de internet.

Entonces, varios clips recogen historias que llaman la atención; por ejemplo, la de una boda que, al parecer, tuvo lugar en India, pero no resultó como muchos esperaban.

Hoy en día las plataformas digitales se convirtieron en el escenario perfecto para subir fotos y videos de momentos especiales; de hecho, hay personas quienes trabajan produciendo contenidos para las celebraciones de las persona. Sin embargo, así como existen casos en los que todo es color rosa, también puede pasar que un momento alegre sea transformado en cuestión de segundos.

Precisamente, una pareja de recién casados terminó agrediéndose minutos después de que juraron su amor ante el altar, mientras que fueron grabados por los mismos asistentes de la boda.

Según recopilaciones en redes sociales, el clip proviene de India, pues los trajes son muy característicos de la cultura de ese país. Sin tener contexto alguno, parece que el hombre le dio algo de comida a su ahora esposa, pero la manera no fue la mejor debido a que trató de embutirle el alimento, de modo que la dama, sin pensarlo dos veces, reaccionó y procedió a pegarle una cachetada.

Enseguida, el hombre actuó de la misma manera y agredió a su recién esposa mucho más fuerte; mientras todos los asistentes en plena celebración fueron testigos del violento acto, el esposo le dio dos cachetadas a la mujer y luego la empujó.

Pero ahí no terminó el intolerable hecho, ya que la dama continuó y no se dejó pegar; al contrario, volvió a acercarse a su marido y lo confrontó. La furia de la esposa quedó registrada en la cámara, puesto que luego de que su esposo la agarró del cabello, ella no se controló y arrastró al piso al hombre a quien momentos antes le dijo: “sí, acepto”.

El video fue subido meses atrás, pero nuevamente se llevó la atención de los internautas, en especial en Perú. Ante esto, aparecieron recientes comentarios al respecto por parte de los cibernautas.

“Triste ver la frustración entre ambas personas. 😕 Por qué la gente se pone de acuerdo para casarse si no está preparada”; “Estoy seguro de que ya no son marido y mujer”; “Es el rodaje de una serie de televisión, los actores secundarios no bloquean la cámara en ningún momento”; “¿Por qué el tipo detrás del novio pretende detener la pelea?”, se lee en Twitter.

A continuación, el video que nuevamente se volvió viral en redes sociales:

Asesinan a tiros a un exlegislador y su hermano mientras aparecían en vivo en la televisión

Un exlegislador indio junto a su hermano fueron víctimas de asesinato con armas de fuego, el cual se presentó en horas de la noche durante el sábado 15 de abril. De acuerdo con información de las autoridades, el exlegislador, condenado por secuestro y acusado de asesinato y agresión, perdió la vida al lado de su familiar mientras aparecieron en vivo y en directo en las cámaras de televisión, al norte de India.

En video quedó capturado el momento exacto en el que las víctimas fueron abatidas, las imágenes sensibles se compartieron a través de redes sociales; al principio, Atiq Ahmad y Ashraf, como se llaman los fallecidos, aparecieron en la televisión con micrófonos a sus alrededores, pero luego se escuchó una ráfaga de tiros.

Policías bloquearon el área donde se encuentra Atiq Ahmad, un exlegislador indio condenado por secuestro y que enfrenta cargos de asesinato y agresión. - Foto: AP

Incluso, en el clip quedó captado cómo uno de los responsables descargó por completo el arma de fuego sobre los cuerpos del exlegislador y su hermano.