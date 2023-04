Video | Joven se despertó de una cirugía hablando en inglés: “ve a configuración de idioma”

A lo largo y ancho del mundo abundan videos de diferentes temas en las redes sociales. Algunas de estas piezas audiovisuales sobrepasan las fronteras digitales y se convierten en un contenido viral, es decir, que los internautas replican sin parar. Precisamente, en TikTok se difundió el video de un joven argentino quien luego de salir de una operación, solo pudo hablar inglés.

Tomi Pedra, como se llama el creador de contenido, subió a la red social china el clip que fue grabado por su mamá. “Te despertás re loco de la cirugía y solo te sale hablar en inglés”, escribió el joven.

Asimismo, indicó que de no haber quedado grabado el inusual momento, todo hubiese resultado en el olvido. “Literal me enteré de todo cuando me levanté, no me acordaba de nada”, agregó Pedra.

Sin embargo, el protagonismo digital no solo lo tuvo el tiktoker, sino que a su vez “Fabi bilingüe”, apodo que él mismo le dio a su mamá, quien trató de entablar una conversación con su hijo aun cuando él solo le habló en el idioma inglés.

El creador de contenido no dio detalles del procedimiento médico al que se sometió, al igual que se mostró perdido ante la situación, justo al momento en el que comenzó a despertar de la anestesia. “Me arrancaron el brazo”, dijo el joven en inglés.

Enseguida, la mamá siguió el hilo de la conversación sin entender nada y Tomi Pedra también continuó hablando.

El creador de contenido no dio detalles del procedimiento médico al que se sometió. (Imagen referencia). - Foto: Getty Images

Tal fue la influencia del clip que hasta los medios argentinos, como TN, publicaron: ”La situación se volvió épica en las redes porque el joven hablaba en inglés, ella respondía en español y él así mismo la entendía, pero seguía respondiendo en inglés”.

En un principio, la mamá le preguntó al tiktoker: “¿No sabés cómo te fue? ¿No sentís el brazo?”, y él respondió con un “no”, pero luego las manifestaciones tomaron mayor rumbo. Incluso, Pedra pidió que no lo grabaran tan cerca y la señora casi no lo comprende.

El tiktoker pidió que no le acercaran la cámara, pero su mamá no lo comprendía. - Foto: TikTok: @deltomico

Por ello, al tratarse de una inusual acción, se viralizó el video y actualmente supera los cuatro millones y medio de reproducciones, además, ya casi llega al millón de ‘me gusta’ y tiene miles de comentarios.

Varios de los internautas aprovecharon para escribir: “Ve a configuración > ajustes > idioma y listo”; “quiero despertar así un día”; “Solo para saber: ¿será posible programar una cirugía antes de mi examen?; “Ese english estaba re despierto”; “Como que le cambiaron la configuración”; “Dios quiero tener esos problemas jaja”, se lee en TikTok.

A continuación, la recopilación del video viral:

@deltomico Literal me entere todo cuando me levante, no me acordaba de nada 👍🏻 Like para la Fabi bilingue ♬ sonido original - Tomi Pedra

Reacción de un bebé en el vientre, cuando su madre se ríe, se vuelve viral

Un video se convirtió en viral en las redes sociales, en este se logró ver la reacción del feto ante tal expresión de felicidad, sin embargo, no es lo que muchos esperan ver.

Mujer en embarazo. Referencia. - Foto: Getty Images. / Autor: Mike Harrington. - Foto: Getty Images

El video fue compartido por un hombre que, al ver lo que sucedía con el bebé, indicó que había aprendido la lección y por esa razón, “no volvería a contarle un chiste” a una mujer en estado de embarazo, y aunque muchos estuvieron de acuerdo con él, para otros fue momento de risas.

“Acabo de ver la ecografía de un feto cuando se ríe su madre Y JURO QUE JAMÁS VOLVERÉ A CONTARLE UN CHISTE A UNA EMBARAZADA”, fueron las palabras de la persona que compartió el video en Twitter, evidenciando su temor por lo que podría pasar en el embarazo por las contracciones del estómago en medio de la risa.

Acabo de ver la ecografía de un feto cuando se ríe su madre Y JURO QUE JAMÁS VOLVERÉ A CONTARLE UN CHISTE A UNA EMBARAZADA. pic.twitter.com/CWr1R80mmw — 🏳️‍🌈Xosé Castro (@XoseCastro) April 13, 2023

Como él, otras cientos de personas dieron su opinión al respecto: “Jajajajaja joder y ahora me has hecho reír a mí que estoy embarazada”, “ahora me siento culpable de las veces que me reí estando embarazada”, “A lo mejor al chaval le da gustillo el meneo”, “Creo que la expresión ‘partirse de risa’ proviene de esto”.