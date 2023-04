Video: famoso actor se sienta al lado de un pasajero que vio su serie en un avión y casi no lo reconoce

Un hecho bastante curioso le ocurrió a un afamado actor estadounidense, uno de los protagonistas de la serie The Office, quien se topó coincidencialmente con un admirador de sus series en un vuelo local.

El video que se ha vuelto viral en las redes sociales muestra al actor con su tapabocas puesto sentado en su asiento como pasajero mientras su compañero de fila se entretiene viendo uno tras otro los capítulos de la serie que protagoniza.

“Cuando la persona sentada al lado tuyo no tiene idea de quién eres”, fue lo que escribió el actor Rainn Wilson en su cuenta de Instagram al publicar el video en sus redes sociales, que muestra al compañero de asiento viendo The Office durante 5 horas de vuelo.

Wilson protagonizó una de las series más reconocidas en Estados Unidos, donde representaba el papel de Dwight Schrute, un vendedor y asistente del gerente regional, en la compañía ficticia de distribución de papel, Dunder Mifflin, siendo uno de los protagonistas que completó las 9 temporadas de la serie incluso después de la salida de su colega Michael Scott interpretado por Steve Carrell.

Al terminar su viaje, el actor hizo otro video en el que explicó lo que ocurrió después de haber descubierto a su fan justo al lado suyo y haber compartido vuelo durante 5 horas. “Qué bueno que el video se haya vuelto viral, en el que un hombre estaba viendo ‘The Office’ al lado mío”, dijo el actor.

Siguiendo con la explicación, Wilson aseguró que muchas personas le habían preguntado si el pasajero logró identificarlo en algún momento, a lo que el actor respondió que sí, “después de 5 horas de ver el programa le di un ‘codazo’ y le dije: parece que te gusta ese show”, quitándose la máscara lentamente al decírselo, aseguró el actor, quien contó también que el pasajero reaccionó diciendo “sí, me gusta mucho”.

Continuando con la historia, Wilson seguía desafiando la astucia del pasajero haciéndole más preguntas sobre la serie: “me han dicho que no es tan buena”, a lo que respondió “bueno, la primera temporada es algo lenta, un poco cuestionable”. El actor siguió haciendo comentarios respecto a la serie que él mismo protagonizó, esta vez sin la máscara hasta que llegó un momento en el que el pasajero lo reconoció y su emoción fue muy notoria.

“Y luego me reconoció y su cabeza explotó, tuvimos un buen momento de risa”, dijo el actor terminando el video asegurando que fue un buen final de la historia del avión. “Todo se puso bien con el mundo, por fin”, dijo Wilson en el comentario que publicó junto al video.

Los comentarios en las redes sociales inundaron el perfil del actor con comentarios como: “Lo siento, la primera temporada es fantástica”; “Estaría muy molesta si te sentaras al lado mío viendo The Office y no dijeras nada”; “No te reconoció porque estabas usando un tapabocas”; “Mi hija y yo habríamos llorado y gritado de alegría”; “Me hubiera asustado estando a tu lado”; “Día de noticias no lentas, necesitamos algo de energía positiva”; “Me alegra saber que te reconoció después de todo”.

Según el portal Today, no es raro que las estrellas de The Office se encuentren con fanáticos del programa. En marzo de este año, Steve Carell dijo que su personaje, el incompetente gerente de la sucursal de Dunder Mifflin, Michael Scott, tiene una línea que sigue resistiendo el paso del tiempo.

