“Vivimos al día”: Argentina registra su mayor inflación mensual en tres décadas

La inflación mensual no había sido tan alta desde febrero de 1991 (27 %), cuando adoptó un proceso de convertibilidad fija del peso con el dólar.

| Foto: AP

El rubro que más subió fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 15,6 %, “producto del alza en carnes y derivados y verduras, tubérculos y legumbres”.

“No hay nada”

“No hay nada, no hay plata para ahorrar”, dijo a la AFP Karina Sablich, una maestra de escuela, mientras hace la compra en un mercado abierto de Buenos Aires. “Vivimos al día, trabajo todo el día porque con un cargo solo no nos alcanza”.