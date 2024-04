X, de Elon Musk, se convierte en la red social más visitada de los Estados Unidos

Según The Star, en horas recientes, La plataforma de redes sociales X de Elon Musk, anteriormente Twitter, nombró nuevos administradores para hacer que la plataforma se sienta más segura para los usuarios y más atractiva para los anunciantes.

Por otro lado, cuatro exdirectivos de Twitter emitieron una demanda contra Elon Musk, acusando al propietario de la red social X de haberlos despedido por negligencia sin otra razón que la de no pagarles sus indemnizaciones.