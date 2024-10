“Yo sí digo que apoyo a Petro”: Diosdado Cabello manifiesta su abierto apoyo al mandatario colombiano

Sin titubearlo, Diosdado Cabello aseguró su respaldo al mandatario colombiano. “Yo sí digo que apoyo a Petro, yo no tengo problema con eso”, aseguró en el programa en el que el funcionario del régimen venezolano arremete contra los opositores que se manifiestan abiertamente contra la dictadura. Posteriormente, el ministro del Interior venezolano no hizo más menciones al líder colombiano.

“Está claro, está Carlos Vecchio (ex embajador de Venezuela ante Estados Unidos), está Uribe, seguro, seguro, no falla Uribe, no falla Duque. Es una operación, y ellos son encargados de mandar sus paramilitares para acá. Uno de los que nosotros capturamos es un alto mando de los paracos y está hablando y diciendo cuáles son sus vínculos y lo que venían aquí a Venezuela”, aseguró Cabello.