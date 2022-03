Zelenski dice haber perdido la esperanza de que Ucrania ingrese a la Otan

El presidente ucraniano aseguró que su pueblo ya entiende que esta organización no tiene las puertas abiertas para ellos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sorprendió este 15 de marzo a todos los líderes de los Estados que hacen parte de la Fuerza Expedicionaria Conjunta del Reino Unido al asegurar que, aunque se mantiene firma en la lucha y defensa de su país frente a los invasores rusos, hay una batalla que decidió dar como perdida: su entrada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).

De acuerdo con Zelenski, es ilógico tener esperanzas de que esta organización internacional, de la cual forma parte Estados Unidos, aceptará a su país. Por lo que, según el primer mandatario, es momento de bajar los brazos y decir: “no vamos a entrar”.

“Entendimos que Ucrania no será miembro de la Otan. Lo entendemos, somos personas adecuadas”, manifestó el político ucraniano durante la reunión que se realizó por videollamada.

Uno de los argumentos que ofreció Zelenski para creer que es caso imposible seguir intentando entrar a la Otan, son las propias declaraciones contradictorias que ha hecho esta alianza en relación con Ucrania. “Durante años nos hablaban sobre las puertas supuestamente abiertas pero también oímos que no podemos entrar, es verdad, hay que reconocerlo”, añadió el primer mandatario de los ucranianos.

Teniendo en cuenta esta realidad, Zelenski asegura que, en medio de tanto rechazo, es confortable saber que sus compatriotas ya han empezado a “entenderlo” y comprender que solo cuentan con lo que puedan hacer ellos y algunos socios internacionales, que desde el inicio del conflicto con Rusia (el 24 de febrero) han colaborado con el pueblo ucraniano.

No obstante, esto no quiere decir que, al menos desde la Presidencia de Ucrania, no se acepte la ayuda de nuevos socios que quieran unirse a la defensa de su territorio, por lo que Zelenski invitó a los países de Occidente a que se puedan sumar con nuevas ayudas, ya sea humanitarias o de equipamiento militar, que puedan servir para hacer frente a los ataques enviados por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

¿Se acerca el fin de la guerra?

Por su parte, el asesor de la Presidencia ucraniana Oleksiy Arestovich ha afirmado que espera que la guerra concluya en mayo, como tarde, si bien ha subrayado que podría ser posible lograr un acuerdo de paz con Rusia en unas semanas.

“A principios de mayo podría lograrse un acuerdo de paz. Quizá mucho antes, ya veremos”, ha dicho. Así, ha explicado que una de las posibilidades es que “en una semana o dos haya un acuerdo de paz con la retirada de tropas (rusas) o un intento para una segunda ronda de una ofensiva”, tal y como ha recogido el diario ucraniano Segodnya.

Así, ha recalcado que, para este segundo supuesto, Rusia está intentando reclutar “mercenarios” en Siria para que se unan a la ofensiva. “Cuando acabemos también con ellos se logrará un acuerdo de paz, con posibles combates locales, en mayo”, ha argüido Arestovich, quien no es parte de la delegación negociadora ucraniana que está manteniendo conversaciones con Moscú para intentar lograr un acuerdo.

Por otra parte, ha aventurado que el Ejército ruso hará un mayor uso de misiles de crucero en sus ataques contra el territorio ucraniano, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Unian.

“Tienen grandes suministros de misiles y nos golpearán hasta el final del conflicto. Esto irá a más. Tenemos que estar preparados para ello. También golpearán ciudades, como Kiev. Cuando fracasan por aire y tierra llegan los misiles”, ha dicho.

En este sentido, ha alertado que el “enemigo ha introducido un 90 % de su potencial militar en Ucrania”, pero ha asegurado que un tercio de estas fuerzas han sido “neutralizadas, destruidas o incapacitadas” por las fuerzas ucranianas.

“Hay ciertas reservas, unos diez grupos tácticos. Pero dada la escala de estas hostilidades, no hay que preocuparse”, sostuvo.

