Atención | Volodímir Zelenski hablará ante el Congreso de EE. UU. el 16 de marzo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dará un discurso virtual ante el Congreso de Estados Unidos el miércoles 16 de marzo a las 1:00 p. m., en medio de los intensos bombardeos que sufre su país por parte de las tropas rusas.

Así lo confirmaron los líderes demócratas de ambas cámaras de Estados Unidos. “Esperamos tener el privilegio de dar la bienvenida al discurso del presidente Zelenski ante la Cámara de Representantes y el Senado y transmitir nuestro apoyo al pueblo de Ucrania mientras defiende valientemente la democracia”, dijeron la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y su homólogo en la Cámara Alta, Chuck Schumer, en una carta conjunta a los legisladores.

El anuncio se produce en momentos en que Ucrania y Rusia, tres semanas después de la invasión lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin, iniciaron una nueva ronda de negociaciones, en medio de mortales ataques aéreos rusos sobre la capital, Kiev, y en una región separatista prorrusa del este.

El presidente de Ucrania dijo que durante las conversaciones exigirá “paz, un alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas”.

Pelosi y Schumer aseguraron en la carta que el discurso virtual de Zelenski comenzaría a las 09:00 horas locales de Ucrania (1:00 p. m. en Estados Unidos).

“El Congreso se mantiene firme en su compromiso de apoyar a Ucrania mientras enfrenta la cruel y diabólica agresión de Putin, y de aprobar leyes para paralizar y aislar la economía rusa, así como de brindar asistencia humanitaria, de seguridad y económica a Ucrania”, agregaron.

Esta no es la primera vez que Zelenski establece contacto con los congresistas de Estados Unidos. El pasado 5 de marzo, a través de una videoconferencia, el presidente de Ucrania clamó por ayuda urgente para hacer frente a los ataques de la ofensiva de Rusia.

En su diálogo con los parlamentarios americanos, Zelenski describió en ese momento que los constantes bombardeos de los rusos están matando a cientos de civiles en varias ciudades de Ucrania.

Centenares de personas han abandonado Ucrania huyendo de la guerra, pero el camino para muchos pinta más difícil de lo esperado. - Foto: ap

Ese contacto fue el primero desde que inició la invasión de Rusia, el pasado 24 de febrero. El diálogo se realizó en vísperas del debate en el Congreso de Estados Unidos sobre la aprobación de un paquete de 10.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania.

En esa oportunidad, el líder ucraniano solicitó, específicamente, más aviones y que Estados Unidos dejara de importar crudo ruso, además exigió excluir a Moscú del sistema internacional de pagos con tarjeta de crédito.

Durante su pronunciamiento, el presidente ucraniano reprendió a la administración de Joe Biden por no imponer a tiempo sanciones al ruso Vladimir Putin. “Si hubieras comenzado las sanciones hace meses, no habría habido guerra”, denunció Zelenski, en declaraciones recogidas por el diario New York Post.

A casi un mes de haber iniciado la arremetida de las tropas militares de Rusia contra Ucrania, este lunes 14 de marzo altos funcionarios de ambos países se preparan para una nueva ronda de conversaciones para detener el conflicto bélico.

Las conversaciones se dan en momentos que las tropas rusas se acercan a Kiev y mantienen sus bombardeos constantes sobre el puerto sureño de Mariúpol, donde más 2.500 personas han muerto en los ataques, según autoridades locales. Representantes ucranianos y rusos conversarán por videoconferencia, indicaron fuentes de la Presidencial de Ucrania y un portavoz del Kremlin.

En estas negociaciones, Ucrania exigirá una tregua inmediata y la retirada de las tropas rusas, después de tres semanas de ofensiva.

“Nuestra postura no ha cambiado: paz, alto el fuego inmediato, retirada de todas las tropas rusas y solamente después de eso podremos hablar de nuestras relaciones y de nuestras diferencias políticas”, dijo Mijailo Podoliak, negociador y consejero de Volodímir Zelenski, en un video publicado en Twitter.

*Con información de AFP

