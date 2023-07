Atención: Servicio Secreto de Estados Unidos encuentra cocaína en una zona de la Casa Blanca; esto es lo que se sabe

La Casa Blanca fue evacuada brevemente el domingo, 2 de julio, por la noche, cuando el presidente Joe Biden se encontraba en Camp David después que el Servicio Secreto descubrió un polvo sospechoso en una zona del Ala Oeste, donde se encuentran las oficinas presidenciales. Un análisis preliminar reveló que era cocaína, dijeron dos agentes policiales hace pocas horas.

Durante una inspección de rutina el domingo, agentes del Servicio Secreto hallaron el polvo en una zona accesible a los grupos de turismo, no en una oficina, dijeron los agentes a The Associated Press, que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso.

El complejo fue evacuado el domingo alrededor de las 8:45 de la noche y cuadrillas de emergencia arribaron para realizar un examen preliminar, que halló cocaína. Se reabrió la Casa Blanca y se envió el polvo al laboratorio.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Departamento de Bomberos de Washington DC investigan un incidente de seguridad luego de que se encontrara un material peligroso cerca de la Casa Blanca en Washington DC - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El descubrimiento condujo a mayores medidas de seguridad y una evacuación temporal de la mansión ejecutiva. El presidente Biden no estuvo presente en la Casa Blanca durante ese tiempo, pues él y su familia fueron a Camp David el viernes y regresaron a la residencia presidencial este martes, como lo informó The Washington Post.

El Servicio Secreto dijo en un comunicado que la mansión presidencial fue cerrada por precaución y se llamó al departamento de bomberos de la capital para determinar si la sustancia era peligrosa.

La sustancia blanca en polvo se encontró en la biblioteca de la residencia en la planta baja del edificio, según la llamada de despacho. Sin embargo, funcionarios familiarizados con el incidente le dijeron a The Post que la supuesta cocaína se encontró en un área de espera en el ala oeste a la que solo pueden acceder el personal y los invitados de la Casa Blanca.

Las autoridades ahora están tratando de determinar cómo la sustancia ingresó a la Casa Blanca luego de que un agente del Servicio Secreto encontrara el polvo durante un registro de rutina en las instalaciones.

El primer hijo, Hunter Biden, de 53 años, quien reconoció una adicción previa al crack, estuvo en los terrenos de la Casa Blanca el viernes pasado antes de partir a Camp David con su padre para el fin de semana festivo, según el NY Post.

En abril circularon rumores de que el primer hijo pudo haber estado durmiendo en la Casa Blanca durante un tiempo para evitar que la madre de su amado le entregara los documentos judiciales .

Hunter Biden - Foto: getty Images / The Washington Post

En sus memorias “Beautiful Things”, Hunter detalló su batalla de años contra la adicción a la cocaína, que dijo que se intensificó después de la muerte de su hermano Beau en 2015.

Muchas fotos, mensajes de texto y otras comunicaciones que revelaron su abuso de cocaína terminaron en la ahora infame computadora portátil del primer hijo, incluidas imágenes recientemente aparecidas de Hunter fumando crack al volante de su automóvil en un vecindario residencial de Arlington, Virginia, en el verano de 2018.

El pasado 20 de junio, Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, pactó con la Fiscalía declararse culpable de varios delitos federales para poner fin a unas acusaciones que incluyen desde supuestas irregularidades fiscales a un cargo relativo a posesión de armas, según documentos judiciales conocidos el pasado mes de junio.

Joe Biden participa en una rueda de prensa en la Casa Blanca - Foto: REUTERS

Tras conocerse la noticia, el portavoz de la Casa Blanca para supervisión e investigaciones, Ian Sams, ha emitido un breve comunicado en el que asegura que tanto el presidente Biden como su esposa Jill trasladan su apoyo a Hunter Biden.

“El presidente y la primera dama aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida. No haremos más comentarios”, ha manifestado Sams en un escueto comunicado recogido por la cadena estadounidense CNN.

Con información de AP*